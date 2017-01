Nicolae Matei iese din închisoare mai devreme... cu o zi

11:07:07 / 22 Martie 2016

S-au dedus opt luni si o zi

Ori ati inteles pe dos, ori aveti interese sa manipulati, sa nu se creeze indignare publica pe aceasta tema. In realitate, prin Hotararea 126/21 martie 2016, Tribunalul Constanta a redus din pedeapsa de 1 an si sase luni cele aproape opt luni de arest preventiv efectuate de Matei in dosarul retrocedarilor, plus cele 24 de ore de retinere din dosarul Taberei de Copii. Arestul preventiv din dosarul mitei (cinci luni si trei zile) fusese deja dedus din pedeapsa, prin mandatul de executare a pedepsei. Deci pedeapsa lui s-a redus cu toate stagiile de arest preventiv si retinere din cele trei dosare: cinci luni + 8 luni + o zi. Cum din pedeapsa se executa de facto doar doua treimi, Matei va fi liber dupa ce va trece termenul de trei zile pentru contestatie, iar hotararea prin care s-a solutionat contestatia sa la executarea pedepsei va deveni definitiva.