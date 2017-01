Nicolae Raţiu, distins de regina Elizabeth a II-a cu titlu de Membru al Ordinului Britanic

Nicolae Raţiu, fiul lui Ion Raţiu, a primit din partea reginei Elizabeth a II-a distincţia de Membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE), pentru efortul depus pentru ajutorarea grupurilor dezavantajate din România, informează publicaţia britanică The Guardian. Această distincţie reprezintă o recunoaştere a realizărilor extraordinare ale unor persoane din Marea Britanie. Nicolae Raţiu, prin The Ratiu Family Charitable Foundation (RFCF), ajută grupurile dezavantajate din România. Nicolae Raţiu va primi această distincţie la începutul acestui an, în cadrul unei ceremonii oficiale.

ÎN COMPANIE SELECTĂ

De asemenea, la împlinirea a 100 de ani de la începutul Primului Război Mondial, artiştii Paul Cummins şi Tom Piper au fost numiţi Membri ai Ordinului Imperiului Britanic (MBE), pentru crearea expoziţiei de la Turnul Londrei, unde sute de mii de maci roşii din ceramică au fost expuşi pentru comemorarea victimelor primei conflagraţii mondiale. Totodată, Rosalynde Havard Ward a fost recomepensată de regina Elizabeth a II-a pentru serviciile aduse persoanelor cu dizabilităţi din Sevenoaks, Kent, şi cele de caritate din România. Pe de altă parte, actriţele Joan Collins şi Kristin Scott Thomas au primit, din partea reginei Elizabeth a II-a, titlul de Dame, echivalentul feminin pentru titlul de Cavaler al Imperiului Britanic, un titlu onorific, acordat anual de casa regală britanică. Creatoarea de modă Mary Quant, care a impus fustele mini în moda anilor 1960, a fost, la rândul său, numită Dame, alături de prezentatoarea de televiziune Esther Rantzen, care a fondat o linie telefonică pentru ajutorarea copiilor şi adolescenţilor neglijaţi şi abuzaţi. Totodată, scriitoarea britanică Carol Ann Duffy a primit acelaşi titlu onorific. Actorul John Hurt, în vârstă de 74 de ani, care ajucat în filme precum "The Naked Civil Servant", "Omul Elefant/ The Elephant Man" şi "Alien", a fost făcut Cavaler, alături de chimistul Simon Campbell, care a făcut parte din echipa ce a creat faimoasa pilulă contra disfuncţiilor erectile Viagra. Totodată, actorul de comedie James Corden şi actriţa Sheridan Smith au primit tilturile de Ofiţer al Imperiului Britanic (OBE). Aceeaşi distincţie a fost oferită şi actriţei Emily Watson. Producătorul muzical Peter Asher, parte a duo-ului pop Peter and Gordon din anii 1960, a fost numit Comandor al Imperiului Britanic (CBE), alături de Meera Syal, vedeta show-ului de comedie "Goodness Gracious Me", şi de scriitoarea scoţiană Ali Smith, al cărei roman, "How to be both", a fost inclus pe lista scurtă din 2014 a nominalizărilor pentru Booker Prize.

CARE SUNT TITLURILE ONORIFICE

Titlurile onorifice britanice sunt acordate de monarhul Regatului Unit al Marii Britanii, dar persoanele care primesc aceste tilturi sunt alese de comisii formate din funcţionari publici, pe baza nominalizărilor făcute de guvern şi de publicul larg. În ordine descendentă, principalele titluri onorifice sunt cele de Cavaler, CBE, OBE şi MBE. Tradiţia cere ca în cazul Cavalerilor formula de adresare să conţină titlul "Sir", în cazul bărbaţilor, şi "Dame", în cazul femeilor, urmat de numele persoanei. Cei care primesc aceste onoruri nu au un titlu nobiliar real, ci doar onorific. Aceste onoruri sunt folosite ca o răsplată pentru politicieni, diplomaţi şi funcţionari cu o carieră îndelungată, dar lista anuală include de asemenea multe celebrităţi şi persoane necunoscute în afara comunităţii sau domeniului în care activează.

SCURTĂ BIOGRAFIE

The Ratiu Family Charitable Foundation a fost înfiinţată la Londra, în 1979, de Ion şi Elisabeta Raţiu pentru a promova şi a sprijini proiectele pentru continuarea educaţiei şi cercetării în cultura şi istoria România, se arată pe site-ul fundaţiei. Născut în Davos, Elveţia (7 mai 1948), Nicolae Raţiu a început să se implice în problemele din România după căderea comunismului, odată cu întoarcerea în ţară a tatălui său, Ion Raţiu. Timp de 10 ani, Nicolae Raţiu a fost preşedintele Uniunii Mondiale a Românilor Liberi (UMRL), se arată pe site-ul ratiudemocracycenter.org. Înfiinţată de Ion Raţiu în 1984, Uniunea a avut scopul de a conecta toate organizaţiile româneşti anti-comuniste din diaspora, iar una dintre activităţile importante ale Uniunii consta în publicarea unui ziar lunar pentru diaspora din întreaga lume. În decembrie 1989, Raţiu a înfiinţat, în Marea Britanie, fondul de caritate Relief Fund pentru România şi a coordonat eforturile de ajutorare iniţiate de publicul britanic şi îndreptate spre societatea românească post-decembristă. Din 1990, Raţiu este preşedinte şi membru al Consiliului Director al Fundaţiei Caritabile a Familiei Raţiu (RFCF), organizaţie care oferă sprijin financiar studenţilor români care studiază în Marea Britanie. Totodată, Fundaţia susţine promovarea culturii româneşti. Prin intermediul RFCF, Nicolae Raţiu a dezvoltat, împreună cu tatăl său, încă din 1989, Catedra de Studii Româneşti "Ion Raţiu" la Georgetown University din Washington, D.C. (înfiinţată în 1991) prima catedră din SUA dedicată studiilor româneşti. Nicolae Raţiu este şi iniţiatorul Premiului Ion Raţiu pentru Democraţie, program desfăşurat în parteneriat cu Centrul Woodrow Wilson pentru Cercetători Interneţionali (Woodrow Wilson Center for International Scholars), începând din anul 2005.