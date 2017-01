Nicolăescu: “Băsescu este campion la a jigni, denigra şi a face declaraţii cu iz penal”

Preşedintele Traian Băsescu a depus plîngere împotriva ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, solicitînd daune morale de 50.000 de lei, invocînd „vătămarea dreptului la onoare şi reputaţie”. Primul termen de judecată în acest proces va avea loc la Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti, după vacanţa judecătorească. Totodată, şeful statului doreşte ca instanţa să-l oblige pe Nicolăescu să asigure, pe cheltuiala proprie, publicarea hotărîrii judecătoreşti în cauză în două numere consecutive a două cotidiene naţionale, cu aceleaşi caractere cu care sînt publicate articolele cu declaraţiile ministrului Sănătăţii. Şeful statului doreşte achitarea cheltuielilor de judecată de către Nicolăescu şi a solicitat ca probă în proces "interogatoriul lui Eugen Nicolăescu". Şeful statului a depus plîngerea printr-o casă de avocatură. Declaraţia care îi lezează demnitatea şefului statului a fost făcută de ministrul Nicolăescu la Tîrgu Mureş, la începutul lunii iunie. „Traian Băsescu suferă de mai multe boli care intră în categoria bolilor psihice", a declarat atunci ministrul Sănătăţii. Întrebat atunci despre criticile şefului statului în privinţa situaţiei din Sănătate, ministrul a apreciat că "preşedintele minte, cum îi place să mintă de fiecare dată". Nicolăescu a adăugat că preşedintele "este înconjurat de slugi care nu au curajul să îi spună ce se întîmplă în ţară", nominalizîndu-i pe preşedintele PD, Emil Boc, şi pe cel al PLD, Theodor Stolojan. Băsescu declarase, cu cîteva zile înainte, după consultări cu partidele, că Guvernul nu funcţionează sau funcţionează foarte prost, dînd ca exemplu efectele secetei, situaţia din Sănătate, incapacitatea Executivului de a absorbi fondurile comunitare şi incoerenţa din politica externă. Ieri, ministrul Sănătăţii a apreciat că Băsescu are o nouă pasiune, "procesomania", despre care este ridicol să se discute. Nicolăescu a declarat că nu contestă dreptul preşedintelui de a depune plîngere penală împotriva sa, dar este surprins că un demnitar are timp să se ocupe de aşa ceva. "În loc să se ocupe de treburile ţării, se răfuieşte cu diverse persoane, chemîndu-le în judecată. Nu-i contest dreptul de a proceda astfel dacă ar fi un om simplu. Dar, în calitate de demnitar, este campion la a jigni, a denigra şi a face declaraţii politice, deseori cu iz penal. Eu cred că preşedintele României face un nou exerciţiu de imagine, încercînd să lovească, pentru a nu ştiu cîta oară, în PNL. Cred că toţi care au de suferit de pe urma declaraţiilor politice ale lui Traian Băsescu, dacă ar fi avut timp, aşa cum are dînsul, ar fi făcut plîngeri la justiţie, ceea ce ar fi însemnat ca şeful statului să stea numai prin tribunale. Eu am adoptat un principiu românesc sănătos, protrivit căruia cel mai deştept cedează. În rest, îi doresc numai bine şi să trăiască sănătos'', a declarat Nicolăescu. Judecătoria sectorului 1 va discuta pe 7 septembrie plîngerea preşedintelui.