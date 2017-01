Nicolas Cage ar putea fi acuzat de abuzarea fiului său

Nicolas Cage a fost chestionat de un specialist în anchetarea abuzurilor comise asupra minorilor, după ce actorul american l-a scăpat din braţe pe fiul său în vârstă de 5 ani, pe 15 aprilie, în aceeaşi seară în care starul a fost arestat pentru violenţă domestică. Nicolas Cage a fost arestat în cartierul francez din New Orleans, după ce, aflat în stare de ebrietate, a început să se certe cu soţia, în faţa unei case despre care credea că este cea pe care o închiriase. Soţia lui l-a contrazis, iar actorul a prins-o de braţ, după care a început să lovească maşinile din jur şi a încercat să se urce într-un taxi. Un poliţist a văzut că actorul este beat şi i-a spus să coboare din taxi, după care Nicolas Cage a început să ţipe la acesta. Actorul a fost arestat sub acuzaţiile de violenţă domestică, tulburarea liniştii publice şi stare de ebrietate în loc public. El a fost eliberat după ce a plătit o cauţiune de 11.000 de dolari.

Poliţia americană a dezvăluit, luni, câteva detalii suplimentare referitoare la acest caz. Astfel, Nicolas Cage l-ar fi scăpat din braţe, în acea seară, pe fiul său, determinând sosirea la faţa locului a unui poliţist specializat în anchetarea abuzurilor comise asupra minorilor. Alice Cage, soţia actorului, le-a spus poliţiştilor că se certa cu soţul ei din cauza stării de ebrietate a acestuia, atunci când s-au oprit în faţa casei unor prieteni de unde urmau să îl ia pe fiul lor, Kal-El. Cearta dintre cei doi soţi a continuat până când aceştia au ajuns acasă, acesta fiind de altfel şi momentul în care Nicolas Cage l-ar fi scăpat din braţe pe fiul său. În urma căzăturii, băiatul a suferit o rană mică la genunchiul stâng. Poliţistul chemat să ancheteze acest incident a decis că nu sunt necesare acţiuni suplimentare, însă un reprezentant de la serviciul pentru protecţia copilului ar putea fi contactat pentru ca acest organism să îşi efectueze propria anchetă.

Nicolas Cage a fost prezent la New Orleans, la căsătoria fiului său Weston Cage, în vârstă de 20 de ani, care provine dintr-o relaţie anterioară. Nicolas Cage merge frecvent în New Orleans, unde deţine o locuinţă şi unde a filmat diverse pelicule în trecut. În ciuda faptului că este unul dintre starurile cele mai mari de la Hollywood, Nicolas Cage a avut, în ultima vreme, multe probleme financiare. În cei 20 de ani de carieră, Nicolas Cage a realizat peste 40 de filme, printre care se numără ”Părăsind Las Vegas” (1995), care i-a adus un premiu Oscar pentru interpretare şi ”Suflet sălbatic” (1990), în regia lui David Lynch, recompensat cu Palme d\'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Anul trecut, actorul a filmat în România pentru noul său film, ”Ghost Rider - Spirit of Vengeance”, care va fi lansat în 2012.