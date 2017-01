Nicolas Cage va juca rolul unui cavaler medieval

Actorul american Nicolas Cage va juca în thrillerul SF “Season of the Witch”, regizat de Dominic Sena, cu care a mai colaborat în trecut, la filmul “Dispari în 60 de secunde” (2000). Nicolas Cage va juca rolul unui cavaler de secol XIV, care este nevoit să însoţească o tînără, suspectată că este vrăjitoarea ce a cauzat ciuma bubonică. Astfel, el este ajutat să o aducă pe fată la o mănăstire de călugări, unde aceştia vor încerca o exorcizare. Filmările pentru “Season of the Witch” vor începe în luna noiembrie şi se vor desfăşura în Austria şi Ungaria.

Cel mai recent film care l-a avut ca protagonist pe Nicolas Cage, “Asasinul din Bangkok”, a avut încasări de 15 milioane de dolari, în trei săptămîni de la lansare.