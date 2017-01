Nicolas Maduro se teme pentru viaţa sa

Preşedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a declarat că a renunţat să vină la New York, unde spera să participe la Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, pentru a-şi proteja integritatea fizică şi viaţa, ca urmare a informaţiilor privind organizarea de posibile acţiuni violente împotriva sa. Nicolas Maduro a afirmat că a făcut escală la Vancouver, după întoarcerea dintr-un turneu în China, după ce a primit informaţii în legătură cu două provocări grave privind vizita sa în SUA, ceea ce l-a făcut să renunţe să mai vină la New York. „Când am ajuns la Vancouver, am evaluat informaţiile directe care au ajuns la noi din diferite surse. În acest moment m-am hotărât să-mi continui călătoria până la Caracas şi să-mi suspend oprirea la New York pentru a atinge un obiectiv esenţial (...) şi anume, să-mi păstrez integritatea fizică, viaţa mea”, a declarat el într-un discurs difuzat de toate canalele de televiziune din ţară.

Una dintre aceste provocări, afirmă preşedintele Maduro, a fost gândită pentru a-i afecta integritatea fizică, iar cealaltă ar fi putut conduce la o situaţie violentă la New York. Preşedintele venezuelean a mai declarat că administraţia Obama dispune de informaţii cu privire la aceste provocări în care ar fi implicaţi fostul secretar de Stat american adjunct pentru afaceri occidentale, Roger Noriega, şi fostul ambasador american la Caracas, Otto Reich. „Guvernul american ştie că aceşti oameni sunt în spatele unei activităţi extrem de periculoase care era pregătită la New York. Mafia lui Roger Noriega şi Otto Reich (...). Acest clan a pregătit o provocare nebunească, nu se poate descrie altfel, teribilă”, a afirmat liderul de la Caracas, fără a oferi alte detalii.