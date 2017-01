Nicolas Sarkozy, în vizită oficială în India

Preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, şi soţia sa, Carla Bruni-Sarkozy, aflaţi într-o vizită de patru zile în India, şi-au acordat o zi de destindere, sâmbătă, la Taj Mahal, iar apoi la cetatea mogulă Fatehpur Sikri, două destinaţii importante ale patrimoniului turistic. Fără camere de luat vederi şi aparate de fotografiat, şeful statului francez şi Prima Doamnă au efectuat o vizită la Agra, la aproximativ 200 de kilometri de New Delhi, pentru a admira Taj Mahal, un mausoleu de marmură albă construit în secolul al XVII-lea, în timpul Imperiului Mogul din India.

În contextul în care, în primul sejur în India, o vizită de stat din ianuarie 2008, Nicolas Sarkozy abia a petrecut 40 de ore în această ţară, autorităţile indiene şi-au exprimat dorinţa ca peşedintele francez să rămână, de această dată, mai multe zile, pentru a merge să admire pe îndelete bijuteriile culturii indiene. Între o vizită la un centrul spaţial indian din Bangalore, unde s-a deplasat imediat după sosirea în ţară, sâmbătă, şi o cină oferită duminică seară de premierul indian Manmohan Singh la New Delhi, cuplul Sarkozy a putut să viziteze singur Taj Mahal. Monumentul, vizitat de trei milioane de persoane pe an, a fost închis pentru public, în timpul vizitei acestora, sâmbătă după-amiază. Această etapă turistică are ca scop să aducă “un omagiu culturii indiene”, a subliniat ministrul indian al Afacerilor Externe.

Deşi nu i s-a permis să-i însoţească, presa consacra, ieri, numeroase articole vizitei private a lui Nicolas şi Carla Sarkozy, cei doi împărţindu-şi laurii. În timp ce “Sunday Times” şi “Hindustan Times” titrau pe prima pagină despre cooperarea franco-indiană în domeniul nuclear civil sau asupra voinţei lui Nicolas Sarkozy de a vedea India obţinând un post de membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU, alte articole o elogiau pe Prima Doamnă. “Clasa Carlei Bruni-Sarkozy lasă Bangalore fără voce”, scria “Sunday Times”, oferind detalii despre ţinutele acesteia, ca “eleganta fustă bej” sau “şalul verde pe care-l poartă cu uşurinţa top modelului care-a fost”, continuă cotidianul. La rândul său, “Mail Today” a titrat pe prima pagină despre “Romanţa Carlei cu India”.

Seara de duminică va marca revenirea la politică. Înainte de cină, preşedintele Sarkozy va avea o întâlnire cu premierul Manmohan Singh. După o a doua întâlnire cu premierul indian, luni, va pleca spre Bombay, capitala economică a Indiei, unde va prezenta, marţi, un omagiu victimelor atentatelor din noiembrie 2008, în care au fost ucise 166 de persoane. Preşedintele, însoţit de şapte miniştri şi o delegaţie de aproximativ 70 de directori de întreprinderi, speră să semneze acorduri sau proiecte de acorduri în domeniile nuclear civil şi al apărării.