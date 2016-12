Nicolas Sarkozy îşi atacă dur principalul rival

De acum oficial candidat pentru un al doilea mandat, Nicolas Sarkozy l-a atacat violent pe socialistul François Hollande, favorit în sondaje, criticându-l pentru „un program ce slăbeşte Franţa”, dar fără a-l dezvălui pe al său. Fără a-l cita nominal pe adversarul său principal, preşedintele-candidat nu l-a vizat decât pe acesta în atacurile sale, în timpul unui prim miting de campanie la Annecy, oraş la poalele Alpilor, în Haute-Savoie, departament din centrul ţării, dobândit de dreapta şi rampa unei dificile relansări. Nicolas Sarkozy l-a acuzat pe rivalul său principal de a fi un mincinos, bombardând mai multe din propunerile acestuia şi asociindu-l la un bilanţ dezastruos, făcut din măsurile-cheie propuse de socialişti, ca vârsta de pensionare la 60 de ani. De asemenea, a calificat familia socialistă drept „vechi demoni de ideologie”. Francois Hollande a răspuns imediat, denunţând, la canalul TF1, metodele si procedeele şefului statului şi acuzându-l de „atacuri ce nu au sens când există multă falsificare, caricatură, manipulare”. În ziua următoare declaraţiei sale de candidatură, Nicolas Sarkozy a asigurat că vrea „să spună adevărul” pentru francezii sceptici ce acordă majoritatea sufragiile lor lui François Hollande, potrivit recentelor sondaje de opinie.

Afişul de campanie al lui Nicolas Sarkozy, portretul preşedintelui care are în plan secundar marea luminată de un răsărit de soare şi care are sloganul „O Franţă puternică”, a ajuns subiect de glume pe Internet. Pagina de Internet http://laparodieforte.tumblr.com a fost creată cu scopul de a aduna diferite variante amuzante ale acestui afiş electoral. Una dintre variantele afişului foloseşte sloganul „Franţa care se scufundă” şi are nava Costa Concordia naufragiată în fundal. O alta foloseşte sloganul „La uşă” însoţit de o reproducere a tabloului „Radeau de la meduse / Pluta Meduzei”. Alte exemple de variante ale afişului care pot fi găsite pe pagina de Internet sunt: „Franţa face curăţenie” având un burete care înlocuieşte imaginea preşedintelui, „Franc Fort” prezentând-o pe cancelarul german Angela Merkel în locul lui Nicolas Sarkozy; „Dar unde este iahtul lui Bollore?”, făcând referire la numele unui om de afaceri bogat, prieten al preşedintelui, care i-a împrumutat iahtul pentru a-şi petrece câteva vacanţe la bordul navei. Pot fi găsite şi afişe care fac trimitere la alte campanii sau la alţi candidaţi: „Trebuie o Franţă puternică” prezentându-l pe Sarkozy deghizat în Valery Giscard d\'Estaing în fundal fiind centrale nucleare, făcând referire la afişul electoral al fostului preşedinte francez folosit în cel de-al doilea tur de scrutin cu ocazia singurului său mandat (1974-1981).

Ca răspuns faţă de atacurile din partea grupărilor de dreapta asupra candidatului socialist şi favorit la alegerile prezidenţiale, Francois Hollande, tineretul socialist a adunat propriile parodii ale afişului electoral al lui Sarkozy pe pagina de Internet www.mafranceforte.com.. „Peisajul marin din fundalul afişului nu este altul decât Marea Egee”, susţine un utilizator de Internet. „Datorită difuziilor fişierelor numerice ale afişului şi a unor căutări rapide, s-a putut descoperi fişierul sursă, în care sunt trecute numele şi provenienţa imaginii originale”, a adăugat acesta.