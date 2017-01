Nicolas Sarkozy vizitează India

Preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, a început, vineri, o vizită oficială de două zile în India, în cursul căreia va acţiona pentru legături mai strînse între cele două ţări, dar nu va semna contracte majore, chiar dacă liderul francez doreşte să discute despre piaţa armamentului. Avionul prezidenţial a aterizat la New Delhi la ora 07.00 (03.00, ora României). La 09.30, preşedintele indian, Pratibha Patil şi premierul Manmohan Singh l-au primit oficial pe Sarkozy la palatul Rashtrapati Bhavan. După ce a depus o coroană de flori la memorialul Mahatma Gandhi, Sarkozy a discutat cu ministrul indian de Externe, Pranab Mukherjee, apoi s-a întîlnit cu premierul, pentru a semna mai multe acorduri.

Contrar vizitelor precedente în străinătate, Sarkozy nu a anunţat contracte majore între India şi societăţile franceze. În afară de cîteva acorduri de cooperare, doar grupul Suez a parafat, vineri, două contracte în sectorul apei, în valoare de 100 milioane de euro. India a anunţat lansarea unei licitaţii pentru companiile franceze din domeniul apărării, pentru modernizarea a 51 de avioane Mirage-2000, un potenţial contract de 1,5 miliarde de euro. În domeniul nuclear civil, cooperarea dorită de India şi Franţa rămîne condiţionată de semnarea unui acord între New Delhi, care are bomba atomică şi refuză să semneze Tratatul de Neproliferare şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică. Potrivit Parisului, “un acord privitor la toate spectrele cooperării dintre cele două state va fi totuşi încheiat”. Piaţa indiană de armament, favorabilă grupurilor franceze, va constitui un punct important al discuţiilor, într-un moment în care Franţa a primit cîteva lovituri: New Delhi a anulat, în decembrie, o licitaţie cîştigată în februarie 2007, de Eurocopter, pentru furnizarea a 197 elicoptere, în urma acuzaţiilor de corupţie apărute în presă. Piaţa de armament din India, principalul cumpărător dintre statele cu economie emergentă, reprezintă 30 de miliarde de dolari în contracte pînă în 2012. Grupurile franceze sînt al treilea furnizor, după Rusia şi Israel. India intenţionează să cumpere 126 avioane militare. Această licitaţie de 10,2 miliarde de dolari, deschisă în 2007, se joacă între ruşii de la Mig, americanii de la Boeing şi Lockheed Martin, Dassault Aviation, europeanul Eurofighter Typhoon şi suedezii de la Saab. Franţa va susţine oferta Dassault, a spus Sarkozy.

În pofida dezminţirilor făcute de Carla Bruni, eventuala sosire în India a iubitei preşedintelui francez a continuat să fie în atenţia presei locale, care joi vorbea despre posibila lor vizită la Taj Mahal. Carla Bruni a spus însă că nu se va deplasa în India.