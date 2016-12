Nicole Kidman apelează la tehnica Croydon

Neagă cu vehemenţă că ar face uz de Botox, dar se pare că Nicole Kidman a optat pentru un alt şiretlic pentru a îndepărta nedoritele riduri, şi anume, tehnica Croydon. Nu reprezintă o noutate, ci o modalitate isteaţă de a întinde faţa fără bisturiu sau alte substanţe chimice. Zilele trecute, actriţa s-a prezentat la o petrecere la New York cu părul ridicat, o coafură pe care de altfel a mai afişat-o în trecut, dar podoaba sa capilară era atît de strînsă încît îi întindea perfect faţa. Liftingul Croydon este o tehnică la care au mai apelat şi alte actriţe, de-a lungul timpului, precum Sofia Loren. Mai recent şi Sienna Miller şi Victoria Beckham au apelat la acest şiretlic pentru a mai estompa tenul îmbătrînit.

Actriţa australiană în vîrstă de 42 de ani şi-a păstrat, de-a lungul timpului, aspectul tineresc. În plus, Nicole Kidman se jură că nu va fi tentată să recurgă la bisturiu sau la Botox pentru a rămîne cu un chip perfect. În trecut, doctorul Martin Braun, proprietarul celei mai mari clinici private de chirurgie plastică din Canada, a afirmat că Nicole Kidman a folosit prea mult Botox, afirmaţie care a creat o reputaţie negativă şi acestei proceduri şi actriţei, care nu a recunoscut niciodată că ar fi apelat la orice artificii pentru a-şi menţine tinereţea. Nicole Kidman insistă că şi-a păstrat aspectul tineresc complet natural, graţie pielii sale întinse. Devenită între timp mămică, actriţa nu se mai teme nici de instabilitatea carierei sale, mai ales că acum are posibilitatea de a-şi alege pe sprînceană proiectele. În viitorul său film, Nicole Kidman va interpreta rolul artistului Einar Wegener, una dintre primele persoane din lume care a suferit o operaţie de schimbare de sex, în anii ‘30. Filmul ”The Danish Girl” are un scenariu inspirat din cartea cu acelaşi titlu scrisă de David Ebershoff.