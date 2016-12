Nicole Kidman debutează în calitate de producător de film

Actriţa australiană Nicole Kidman a declarat că se simte foarte expusă şi foarte nervoasă, marţi, cu ocazia premierei în cadrul Festivalului de la Toronto a lungmetrajului „Rabbit Hole”, care marchează debutul său în calitate de producător de film. Actriţa australiană a fost extrem de emoţionată în timpul conferinţei de presă. „Motivul pentru care port această vestă este acela că am transpirat şi nu pot să renunţ la ea, pentru că s-ar vedea pe corsajul rochiei”, a mărturisit cu mult curaj actriţa. „Mă simt foarte expusă, foarte nervoasă. Este ceva total diferit de cazul în care apari într-un film şi pentru care nu ai responsabilităţi. Eu sunt responsabilă de acest film şi resimt o mare presiune. Însă sunt mulţumită că am făcut acest film”, a adăugat Nicole Kidman.

Regizat de John Cameron Mitchell, filmul „Rabbit Hole” are la bază piesa de teatru omonimă pentru care scriitorul David Lindsay-Abaire a primit Premiul Pulitzer. Lungmetrajul prezintă povestea unui cuplu care şi-a pierdut copilul într-un accident de automobil. Rolul principal masculin este interpretat de Aaron Eckhart, cunoscut pentru evoluţiile sale din „The Dark Knight / Cavalerul negru” din 2008 sau „Thank You for Smoking / Mulţumim că fumaţi!” din 2006. Rolul principal feminin este interpretat de Nicole Kidman. Actriţa australiană va putea fi văzută din nou pe marile ecrane în februarie 2011, odată cu lansarea comediei romantice „Just Go With It”, produsă de studiourile Sony.