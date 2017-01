Nicole Kidman, o singuratică înainte să-l cunoască pe Keith Urban

Actriţa australiană, în vîrstă de 41 de ani, a declarat că înainte de a-l cunoaşte pe actualul ei soţ se simţea singură şi considera că nu are noroc în dragoste. “Soţul meu, Keith, este cea mai importantă persoană din viaţa mea şi este un sentiment reciproc. Am fost doi oameni singuri, care s-au întîlnit într-un moment în care au putut să se deschidă unul în faţa celuilalt. De cînd m-am căsătorit am refuzat mai multe proiecte. Nu vreau să fiu departe de persoana pe care o iubesc. Cînd sînt în braţele soţului meu, mă simt acasă”, a declarat Nicole Kidman. În plus, noua sa pasiune este acum, care o ajută să se relaxeze. “Noul meu hobby este grădinăritul. Ador asta. Este un hobby specific femeilor din familia Kidman. Mama şi sora mea practică grădinăritul însă eu abia m-am apucat. Eu şi Keith avem o mică grădină de legume în Tennessee”, a mai declarat actriţa.

Nicole Kidman şi Keith Urban, care au împreună o fiică, Sunday Rose, născută în luna iulie, caută mai în glumă mai în serios o modalitate de dezlega blestemul căzut asupra actriţei după ce a suflat într-un instrument tradiţioal aborigen. Cei doi îşi mai doresc măcar încă un copil biologic şi date fiind greutăţile întîmpinate de actriţă în a rămîne însărcinată, perspectivele nu se arată prea grozave.