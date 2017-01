Nicole Kidman şi Keith Urban şi-au dus fiica în Australia natală

La o lună de zile de la venirea pe lume a lui Sunday Rose, Nicole Kidman şi Keith Urban îşi duc fiica în prima ei vizită la Antipozi. Micuţa era foarte aşteptată de bunici, dar şi de fotorerporterii australieni, care în trecut au excelat într-un comportament agresiv faţă de celebrul cuplu. De altfel, Nicole Kidman şi soţul său le-au cerut, joi, paparazzilor să le respecte intimitatea în timpul vizitei lor la Sydney. Îngrijorată că Sunday Rose s-ar putea speria de atenţia acordată de presă celebrului cuplu, Nicole Kidman a adresat acest apel într-un interviu acordat unui post de radio din Sidney. “Keith şi cu mine facem un apel la presă pentru a ne oferi spaţiu, pentru a putea să ne plimbăm prin Sydney şi să-i arătăm bebeluşului oraşul. Este micuţă. Este ca o păpuşă, este un lucru foarte, foarte micuţ. Nu faceţi fotografii chiar în faţa ei sau a noastră, pentru că s-ar putea speria”, a afirmat actriţa.

Nicole Kidman a născut primul ei copil biologic în luna iulie, într-un spital din Nashville, Tennessee. Spre deosebire de alte vedete, cuplul a refuzat să vîndă presei primele imagini ale fetiţei lor. “Înţeleg interesul presei. Dar, în acelaşi timp, este fetiţa noastră”, a mai spus Nicole Kidman în timpul interviului radio. Presa locală a indicat că paparazzi i-au urmărit pe Nicole Kidman, Keith Urban şi Sunday Rose pînă la locuinţa lor din Sydney Harbour, miercuri, cuplul utilizînd mai multe automobile în încercarea de a scăpa de fotografi. Un cotidian australian a publicat fotografii neclare ale cuplului, care a sosit cu un avion privat şi cu Sunday Rose acoperită cu o păturică.

Nicole Kidman a afirmat că i se pare că fiica sa seamănă cu soţul său şi că are părul roşcat ca ea. Actriţa a mai spus că abia aşteaptă să îi facă cunoştinţă copilului cu restul familiei sale australiene. ”Mama a fost cu mine cînd am născut, dar tata nu a apucat să o cunoască, iar părinţii lui Keith vin şi ei”, a mărturisit actriţa. “Oricine are copii ştie că este un anumit sentiment pe care îl poţi trăi doar cînd îi faci. Sîntem entuziasmaţi”, a dezvăluit, la rîndul lui, Keith Urban.