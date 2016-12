Nicole Kidman şi-a înfruntat temerile

Actriţa australiană Nicole Kidman debordează de energie şi împărtăşeşte tot mai des din experienţa sa de viaţă. Vedeta crede că este important în viaţă să te sperii singur, pentru a putea trece peste temerile inerente din viaţă. ”Mi se spune că sunt fără frică, dar nu este cazul. Am fost o mare fricoasă, dar am trecut peste asta. Uneori sunt alţi oameni care mă împing, alteori mă simt îngrozită, dar apoi mă întreb ce poate să se întâmple cel mai rău. Aşadar, oamenilor ar putea să nu le placă, aşa că nu voi avea succes. Mă rănesc singură, este OK. Încerc să am această atitudine în legătură cu orice din viaţă, nu doar cu munca”, a declarat starul. În plus, Nicole Kidman a mărturisit că este fericită că nu l-a cunoscut pe actualul său soţ, Keith Urban, mai devreme de anul 2005, pentru că tot ce a trăit până atunci a ajutat-o să se maturizeze, ceea ce apoi i-a oferit şansa să aibă ”o legătură mult mai profundă”. Nicole Kidman şi Keith Urban par să fie întruchiparea mariajului perfect, fiind şi părinţii a două fetiţe.