Nicole Richie s-a logodit cu Joel Madden

Starleta americană Nicole Richie, fostă vedetă a unui reality show şi, ocazional, designer vestimentar, a anunţat în emisiunea The Late Show with David Letterman de luni seară că s-a logodit cu rocker-ul Joel Madden, cu care se va căsători în viitorul apropiat. Potrivit E! News, episodul a fost înregistrat luni şi va fi difuzat vineri seară. Nicole Richie şi Joel Madden se vor căsători în această vară. Nicole şi Joel au început pregătirile pentru nuntă. Ea se implică în toate detaliile organizatorice şi este extrem de încântată.

Nicole Richie şi rocker-ul Joel Madden, solistul trupei Good Charlotte, formează un cuplu din anul 2006. Nicole Richie a fost în trecut logodită cu Adam Goldstein, cunoscut şi sub numele de DJ AM, decedat în 2009, însă cei doi s-au despărţit în 2005, după o logodnă care a durat cinci luni. Nicole Richie şi Joel Madden au un băieţel, James Sparrow Midnight Madden, născut în septembrie 2009. Cuplul are şi o fetiţă, Harlow Winter Kate, născută în ianuarie 2008, în aceeaşi zi cu copilul Christinei Aguilera.

Nicole, în vârstă de 28 de ani, este fiica adoptivă a cântăreţului Lionel Richie şi fosta parteneră a lui Paris Hilton din reality show-ul de televiziune The Simple Life. În 2007, pe când era însărcinată în luna a cincea, ea a fost condamnată la patru zile de închisoare, pentru conducere sub influenţa substanţelor interzise. Nicole Richie a executat doar o oră din această pedeapsă, pentru că infracţiunea pe care a săvârşit-o nu era una foarte gravă şi pentru că închisorile din Los Angeles se confruntă cu aglomeraţia. Nicole Richie a participat în calitate de invitat special al juriului la emisiunea de televiziune Project Runaway din luna ianuarie şi participă la filmările unui nou sitcom pentru postul de televiziune ABC.