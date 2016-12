Nicole Scherzinger, sexy pentru o revistă engleză

Britanicii de la ”Marie Claire” au convins-o pe Nicole Scherzinger să pozeze pentru coperta revistei. Pentru sesiunea foto, cântăreaţa a ales ţinute de la Gucci, Salvatore Ferragamo şi Dolce&Gabbana. Nicole, care a devenit celebră alături de grupul Pussycat Dolls, cu hit-ul ”Don\'t Cha Wish Your Girlfriend Was Hot Like Me?”, a vorbit în interviul acordat ”Marie Claire” despre momentul când va alege să devină mamă. ”Nu vreau să am copii acum. Când voi deveni mamă, nu îmi voi lăsa copilul cu un baby-sitter. Sau, s-ar putea să am baby-sitter, să nu spui niciodată niciodată, dar nu va fi cineva care îmi va creşte copilul. Cred că cinci ani este o perioadă bună să mă gândesc că voi avea copii, dar până la urmă, când va fi momentul potrivit, se va întâmpla. În prezent mă concentrez pe cariera mea”, a spus ea.