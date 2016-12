Nicoleta Luciu a dezvăluit cum și-a salvat căsnicia

Nicoleta Luciu și soțul ei, Zsolt Csergo, au fost protagoniștii unui scandal de proporții, după ce s-a aflat că el a înșelat-o mai mult timp cu o antrenoare de fitness. Deși toată lumea credea că vor divorța, Nicoleta Luciu a găsit puterea de a trece peste infidelitatea soțului, în mare parte și de dragul copiilor, dar și pentru că soțul i-a acordat atenția necesară și a ținut cont de dorințele ei.

„Soţul meu este un om foarte deştept. Am învăţat foarte multe lucruri de la el. Este un om familist, care ştie întotdeauna ce vrea. La un bărbat contează foarte mult că îşi doreşte o familie. Este un om cu picioarele pe pământ. Am fost foarte tăioasă cu el în acele momente, când am aflat despre întâmplarea cu amanta. Îmi pare rău, pentru că nu meritam. Trebuie să întorci foarte repede foaia şi asta am făcut. M-am gândit că trebuie să trec foarte repede peste episoadele negative. M-am gândit că nu m-am simţit niciodată neglijată, nici înainte şi nici după. Nu m-a durut şi nu trebuie să îmi înnegresc sufletul şi mintea cu episoade negative. Am tot ce îmi doresc, şi copii sănătoşi, şi momente frumoase. Totul trebuie să fie frumos în interior, nu trebuie să vedem ce se întâmplă în afara cercului. Timpul le rezolvă pe toate”, a declarat Nicoleta Luciu.