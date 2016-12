Nicoleta Luciu a făcut singură avere

Nicoleta Luciu mărturiseşte că munceşte de la 16 ani şi că a fost tot timpul atentă să pună banii deoparte şi să nu cheltuiască în neştire pentru ca acum să aibă din ce să îşi întreţină copiii, chiar şi în cazul în care s-ar despărţi de soţul ei. „Dacă bărbatul meu m-ar lăsa mâine, eu am venituri pentru a putea să îmi întreţin familia fără el. Şi să mai fac un copil, tot îmi permit. Eu mi-am luat apartament, la 32 de ani, din banii câştigaţi din modelling. Am lucrat în spital ca asistentă, am împărţit flyere pe stradă, aveam două maşini şi mergeam cu RATB-ul. Eu nu am cheltuit banii pe genţi de firmă sau haine scumpe. Am aproape 20 de ani de când muncesc. Nu m-am mulţumit doar cu un salariu, făceam prezentări şi puneam banii în cont”, a spus frumoasa brunetă. „Mi-am întreţinut fraţii şi părinţii. Eu îmi luam haine din Obor, mă duceam la casting şi fetele de acolo purtau pe ele haine de firmă care costau cât făceam eu într-o lună”, a mai spus Luciu, care este mamă a patru copii.