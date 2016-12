Nicoleta Luciu, în prima vacanţă în... şase

Nicoleta Luciu s-a întors din prima vacanţă de vară petrecută în... şase, unde a vizitat Croaţia, Muntenegru şi mai multe insule din largul mării. Viitoarea mămică de tripleţi, împreună cu cei doi Zsolt - iubitul şi fiul ei -, sora ei şi câţiva prieteni apropiaţi, au avut parte de o vacanţă superbă. S-au plimbat cu iahtul pe mare, au ancorat pe insulele croate, au vizitat oraşele maritime şi au savurat mâncăruri delicioase din bucătăria locală.

„Mi-a fost mai greu, pentru că, fiind însărcinată, obosesc mai repede, însă am avut o vacanţă minunată şi cel mai frumos... a fost prima vacanţă în şase. Am descoperit locuri noi, foarte frumoase, am revăzut Dubrovnik-ul, un oraş care îmi place foarte mult, am vizitat insula Sfântul Ştefan şi multe alte insule din împrejurimi. În centrul Dubrovnik-ului, le-am dat porumbeilor să mănânce, am văzut lebedele şi bineînţeles, am făcut multe poze”, a povestit actriţa de telenovele. Nicoleta a savurat şi îngheţata din Croaţia, despre care a spus că este delicioasă, mai ales cea cu aromă de alune, vanilie, mango şi banane.

Şi Zsolt Jr., mezinul grupului, s-a distrat pe cinste în vacanţă, învăţând „să pescuiască” peştişori dintr-un acvariu, văzând o mulţime de raţe şi lebede şi jucându-se în voie pe plajă. „Am fost să înotăm la piscină şi spre bucuria mea şi a lui Zsolt (n.r. Csergo, iubitul actriţei), fiul nostru se descurcă din ce în ce mai bine”, a mai povestit Nicoleta Luciu.