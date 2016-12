Nicoleta Luciu şi-a încărcat „bateriile” pentru Noul An

Noul An i-a adus Nicoletei Luciu un moment pe care şi l-a dorit de multă vreme: o petrecere de Revelion în care să-i aibă alături pe cei mai apropiaţi oameni din viaţa ei. Ea şi-a petrecut sărbătorile împreună cu iubitul ei, Zsolt Csergo, copilul lor, rude şi prieteni. Alături de Nicoleta a fost şi sora ei, Iuliana Luciu, interpreta Lămâiei din serialul „Moştenirea\". Mai mult, şi vremea a fost de partea lor, pentru că, înainte să plece în vacanţă, a nins ca în poveşti. „Am avut parte de privelişti frumoase, pentru că a nins foarte mult. De Crăciun, am fost la Miercurea Ciuc şi am vizitat rudele de la ţară. I-am arătat lui Zsolt Jr. animalele domestice şi a fost încântat să dea de mâncare la iepuraşi. Moş Crăciun a fost generos cu toată lumea, iar fiul meu s-a bucurat tare mult la vederea Moşului cu care s-a şi jucat\", a declarat Nicoleta Luciu.

Despre modul cum şi-a petrecut noaptea dintre ani, artista a adăugat: „De Revelion, am fost la Harghita Băi împreună cu familia şi foarte mulţi prieteni, în total vreo 40 de persoane. Noaptea de Revelion am petrecut-o la restaurantul hotelului unde am fost cazaţi. Am dansat, am cântat, ne-am distrat şi am mâncat fără restricţii, dar, totuşi, cumpătat. Focul de artificii a fost impresionant şi fiind în vârf de munte, puteam să vedem şi artificiile de la localităţile din vale. Copiii au avut şi ei petrecerea lor în timpul căreia s-au jucat şi s-au uitat la desene animate, dar care a început mai devreme şi s-a terminat înainte de miezul nopţii\". „M-am reîntors acasă cu bateriile încărcate şi cu energie pentru începerea filmărilor la telenovela Iubire şi onoare\", a concluzionat Nicoleta, care va reveni, din 24 ianuarie, într-un nou sezon plin de acţiune al serialului amintit.