Nicolo Napoli ar putea antrena FC Farul

19:01:12 / 25 Februarie 2014

@5

care galerie a viitorului ? de cand are viitoru galerie ? , te inseli amarnic prietene , cat despre Mazare ma doare fix in penis despre el , numai ca voi astia 17 sau ma rog cum zici tu mai multi .. posibil sa fiti chiar 30 nu se stie nu demonstrati nimic si nu deranjati pe nimeni atat de tare incat sa fiti bagati in seama .... iar in ceea ce priveste ura asta pt Viitoru este mai mult decat penibila si fara motive serioase .... cat despre jucatul cu basica ,ma indoiesc este posibil sa am mai multe deplasari cu Faru decat ai tu meciuri vazute acasa ,dar asta se intampla de mult cand Faru chiar avea o galerie organizata si nu era condusa in functie de interesele domnului Mihailescu