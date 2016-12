Nicușor Constantinescu a solicitat factorilor de decizie să găsească o soluție pentru finanțarea echipelor constănţene

Emisiunea „Știrea Zilei” de la Neptun TV, de miercuri seară, având drept subiect situația critică pe care o traversează sportul constănţean din cauza imposibilităţii finanţării activităţii cluburilor de performanţă, a oferit noi amănunte legate de stadiul în care se află formaţiile constănţene. Astfel, campioana României la volei masculin, CVM Tomis, campioana României la handbal masculin, HCM Constanța, formaţia feminină de handbal CSU Neptun şi FC Farul Constanţa riscă să nu-şi mai poată desfăşura activitatea, aşa cum s-a întâmplat, din păcate, cu vicecampioana Rugby Club Județean Farul.

În cadrul emisiunii s-au dezbătut cauzele care au dus la această situaţie, Cristinel Dragomir, vicepreședintele Consiliului Judeţean Constanţa cu atribuții de președinte, Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis, Nurhan Ali, directorul executiv al HCM, Cristi Petre, fostul antrenor principal al RCJ Farul, Auraş Braşoveanu, preşedintele FC Farul şi Sorin Mihăilescu, unul dintre cei mai cunoscuţi suporteri constănţeni, prezentând situaţia din aceste moment.

S-a discutat şi despre soluţiile care ar putea duce la salvarea sportului constănţean de performanţă, iar preşedintele ales al Consiliului Județean Constanţa, Nicușor Constantinescu, care a intrat şi el în direct, prin telefon, în cadrul emisiunii, i-a cerut prefectului Constantin Ion să convoace o ședință la care să participe toți factorii de decizie pentru a se depăşi în ceasul al doisprezecelea acest moment critic.

„Din păcate s-a creat o stare de teroare şi de frică asupra tuturor funcţionarilor”

„Motivul pentru care sunt arestat în acest moment la domiciliu de 49 de zile este că am finanţat cluburile de sport din judeţul Constanţa şi am avut o iniţiativă, pe 12 februarie, de a finanţa în continuare cluburile sportive fanion ale României, care sunt, încă, din fericire, ale judeţului Constanţa. Există rezolvare legală în orice situaţie, inclusiv în această criză a finanţării sportului constănţean. Din păcate s-a creat o stare de teroare şi de frică asupra tuturor funcţionarilor publici din Consiliul Judeţean şi Local Constanţa, inclusiv asupra colegului meu care conduce interimar judeţul Constanţa cât sunt eu arestat. Îmi pare rău că am ajuns în anul 2015, la 25 de ani de la Revoluţie, să ne dăm cu stângul în dreptul, să ne arestăm, să ne anchetăm şi în final să omorâm sportul de echipă constănţean care a adus atâtea satisfacţii tuturor constănţenilor. Trebuie să existe voinţa politică, inclusiv a celui care mă înlocuieşte, domnul Cristinel Dragomir, ca împreună cu toate instituţiile publice din judeţul Constanţa, inclusiv cu domnul prefect Constantin Ion, pe care îl rog public să convoace o şedinţă la Prefectură cu toate instituţiile, pentru a analiza situaţia creată şi pentru a lua o hotărâre pe care să o ducă la îndeplinire, adică finanţarea sportului constănţean. Se poate face un acord între Consiliul Județean Constanţa, cluburile sportive, asociaţiile de specialitate și Direcția de Sport prin care să se suspende procesele făcute sub presiunea Curții de Conturi şi nu sunt obligatorii pentru părţile implicate. Să se stipuleze în acest acord de suspendare a acestor procese că în cazul în care instanţa de judecată va stabili definitiv şi irevocabil că sunt datorii de plătit de cluburi către Consiliul Judeţean, cluburile vor semna prin angajament că vor plăti aceste sume eşalonat. Astfel încât, la finalul şedinţei la care pot fi chemaţi toţi factorii responsabili, alături de presă, să se dea soluţia finanţării cluburilor sportive. Este o mare responsabilitate în momentul în care o corabie este în furtună să-ţi asumi răspunderea de comandant şi să duci corabia la ţărm. Sportul constănţean trebuie adus la ţărm de către actualul comandant al Consiliului Judeţean, Dragomir Cristinel, care trebuie să-şi asume răspunderea împreună cu toate instituţiile, pentru a da drumul la finanţarea cluburilor sportive. Vinovaţi vom fi cu toţii în faţa copiilor noştri, dacă vom distruge sportul constănţean. Cred că protestul sportivilor constănţeni este justificat, mai ales că ne-au reprezentat cu cinste în competiţii”, a spus Nicuşor Constantinescu în cadrul emisiunii „Știrea Zilei”.