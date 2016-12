Nicușor Constantinescu află azi dacă va fi eliberat. Instanța a rămas în pronunțare

Update 8. Avocații apărării au invocat în instanță faptul că măsura arestului preventiv instituită de magistrații constănțeni este ilegală, în contextul în care a fost aplicată pentru că Nicușor Constantinescu s-ar fi sustras cercetării juridice în faza de analiză în camera preliminară a dosarului Centrului Militar Zonal. Apărătorii lui Constantinescu au mai spus că acest lucru reprezintă o premieră pentru justiția din România. Instanța de la Curtea de Apel a rămas în pronunțare, o decizie definitivă privind punerea în libertate a președintelui ales al CJC sub control judiciar pe termen limitat, urmând să fie dată în cursul acestei zile.

Update 7. Procesul de la Curtea de Apel Constanța a luat sfârșit în urmă cu puțin timp. La finalul ședinței de judecată, polițiștii din sală l-au împiedicat pe Nicușor Constantinescu să bea o gură de apă sau să stea de vorbă cu familia.

Update 6. Nicușor Constantinescu expune în fața completului de judecată motivele medicale pentru care a fost nevoit să stea atât de mult timp în Statele Unite.

Update 5. Reprezentantul acuzării susține în fața instanței că trebuie menținută măsura arestului preventiv pentru Constantinescu. Acesta a mai spus că președintele ales al CJC nu a venit de bunăvoie din Statele Unite, ci pentru că îi expirase viza. Procurorul a reiterat faptul că Nicușor Constantinescu a fost monitorizat în SUA cu ajutorul unui dispozitiv montat pe corp. Acesta a mai spus că șeful ales al CJC a agresat verbal și fizic angajații DNA. Procurorul mai susține că pacientul se poate trata cu succes și în România, pentru că statul dispune de toate dotările necesare. În replică la cele afirmate de reprezentanții acuzării, Constantinescu a spus că nu s-a sustras niciodată anchetelor din România și a răspuns întotdeauna solicitărilor DNA. Acesta a mai adăugat și că, în realitate, el a fost cel agresat de angajații DNA și de polițiști. „Am plecat în Statele Unite cu acordul procurorului Bodean și necondiționat de timp”, a ținut să menționeze Constantinescu.

Update 4. Avocatul de București al lui Nicușor Constantinescu a spus în fața instanței că nu cunoaște să existe vreun caz în care o cerere de extrădare să fie refuzată, iar persoana în cauză să revină în țară de bunăvoie. De asemenea, reprezentanții legali ai lui Constantinescu au mai argumentat că motivele arestării nu mai există.

Update 3. Avocatul președintelui ales al CJC a cerut anularea măsurii arestului preventiv. Mocanu motivează că nu se poate judeca cu două măsuri în contextul în care Constantinescu a fost eliberat la București și nu s-a sustras niciodată anchetei din România, întorcându-se de bunăvoie în țară.

Update2. Avocatul Marius Mocanu a înaintat completului de judecată mai multe înscrisul care atestă Nicușor Constantinescu a fost eliberat de instanța de la București și că există o adresă de la o clinică din Capitală prin care s-a solicitat o schemă de tratament pentru cancerul de care suferă președintele ales al CJC. Este vorba de filiala din România a clinici Neolife din Turcia, unde Constantinescu a mers pentru tratament după ce a revenit din Statele Unite.

Update1. Nicușor Constantinescu a cerut să fie lăsat cu cătușele la mâini până la intrarea în sală a judecătoarei Cristina Marcu. Președintelui ales al CJC i s-au pus la disopoziție cinci minute în care să se consulte cu avocații săi.

Update! În urmă cu puțin timp, la Curtea de Apel Constanța a ajuns președintele ales al CJC, Nicușor Constantinescu. Întrebat de jurnaliști cum se simte, acesta nu a apucat să spună decât: „Mă simt ca în sicriu”.

Astăzi, la Curtea de Apel Constanța, se judecă recursul formulat de avocatul președintelui ales al CJC cu privire la eliberarea sa din arest preventiv și plasarea sa sub control judiciar. La instanța este așteptat la ora 11:00 Nicușor Constantinescu, însă la Curtea de Apel au ajuns deja soția și fiica acestuia, precum și mama și fratele, care cu toții speră îl vadă pus în libertate de ziua sa onomastică. Menționăm faptul că președintele ales al CJC a fost pus în libertate sub control judiciar, de către Curtea de Apel București, în dosarul controlului Curții de Conturi. Constantinescu și reprezentantul său legal în instanță au adus constant argumente din care reiese că are nevoie să fie eliberat din spitalul penitenciar Rahova, pentru a beneficia de tratament corespunzător formei de cancer de care suferă.

