"Nicușor Constantinescu este netransportabil"

09:04:24 / 01 Iulie 2014

@Da

Corect ! Pozitia persoanei e subiectiva din start, pozitia institutiei e altceva. In plus, pe pagina de net a D-lui doctor se precizeaza ca pentru a fi operat de acesta, se accepta urmatoarele tipuri de asigurari: AMERIGROUP CareFirst Cigna Great-West Healthcare United Healthcare (http://www.vitals.com/doctors/Dr_Mohamad_Allaf/insurance#ixzz36C55UxmO) ... de unde se vede ce bine e sa fii "pe o pozitie buna" in Romania: ai acces la tratamente la care altii nici nu pot macar sa viseze.