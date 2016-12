Nicușor Constantinescu, mesaje dure pentru colegii din PSD Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, susține în prezent o conferință de presă în care vorbește atât despre evoluția din ultima perioadă a scenei politice, cât și despre situația în care se află organizația județeană Constanța a PSD. "Nu am primit nicio decizie de suspendare din funcție de la PSD, din calitatea de membru. Dacă a venit astăzi înseamnă că deciziile mele de ieri sunt în vigoare. Nu mă așteptam să fie atâta lașitate la PSD. Primarii din județ sunt timorați și nu vor să mai candideze", a declarat Nicușor Constantinescu în ce privește informațiile legate de suspendarea sa din partid, care ar fi fost semnată astăzi de conducerea centrală a PSD. Constantinescu a declarat că primarii sunt terorizați și nu mai vor să candideze. El i-a acuzat pe pesediști că nu l-au susținut nici pe el și nici pe Radu Mazăre în lupta cu procurorii și au preferat să bage capul în pământ. "Din păcate, chiar și sub guvernarea PSD aceste practici au continuat. Și eu sunt una dintre victimele acestora - și anul trecut, și anul acesta... la fel și Radu Mazăre, care a fost arestat preventiv, fără nici o probă de fiecare dată. Este vorba de o teroare în care românilor a ajuns să le fie frică să mai vorbească la telefon din cauza interceptărilor. Nu știam că se va ajunge la asta în urmă cu 25 de ani, când, împreună cu Radu Mazăre și Sorin Strutinski, și el arestat fără probe, am înființat unul din primele ziare libere de după Revoluție, cotidianul Contrast. Este aceeași teroare care există în 2015, care era și înainte de 1989. Dacă îmi spunea cineva că după 25 de ani vom trăi această teroare a serviciilor, nu l-aș fi crezut. Vedeți presa de atunci și vedeți cât de actuală este această teroare. Cel puțin înainte știam că este dictatură, știam cine este turnătorul, care sunt securiștii, acum nu se mai știe și s-a ajuns la interceptarea convorbirilor. Este o situație fără precedent. Dacă în 1994, când am înființat televiziunea Neptun împreună cu Radu Mazăre știam că vor veni procurorii DNA cu mandate de percheziție pentru toți angajații și jurnaliștii, nu aș fi putut să cred. Și iată că în 2015, la 21 de ani de la înființarea televiziunii, s-a venit cu percheziții de la DNA și de la ANAF, s-au bătut pe documente și contracte, inclusiv cu un mandat de la judecător - șefa cercetării penale de la Inalta Curte de Casație și Justiție, doamna Jijia Corina, una dintre judecătoarele care l-au menținut în arest pe Radu Mazăre, cea a cărui soț este subprefect de Dâmbovița și este cercetat de DNA - nu neapărat vinovat, dar cercetat pentru retrocedarea a 1000 de hectare de pe masivul Bucegi, aferent județului Dâmbovița", a spus Constantinescu.