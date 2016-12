Nicușor Constantinescu, reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA

Președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA, în noul dosar în care este acuzat de abuz în serviciu, prin plata ilegală a unor contracte cu SC Soti Cable Neptun. În urma perchezițiilor făcute de procurori la sediul CJ Constanța, Constantinescu a fost dus la audieri. Acesta a declarat la ieșirea din instituție că se așteaptă să fie reținut și că și-a făcut bagajele, având la el o geantă cu lucruri personale, între care pamperși și periuța de dinți. ”E o continuare a hărțuirii mele politice, a domnului primar Mazăre și a prietenului meu Sorin Strutinsky. Sunt acuzat că am semnat niște contracte cu televiziunea Soti și cu ziarul Telegraf, fapt pentru care și domnul Mazăre a fost cercetat și a primit neînceperea urmăririi penale de la domnul procuror de la DNA București, acum doi ani, pentru aceleași acuzații. Sunt acuzat de abuz în serviciu, presupun, conflict de interese și alte chestiuni. Am un mandat de aducere la DNA Constanța, unde mă voi duce. Vom vedea ce se întâmplă. Probabil că voi fi reținut, mi-am luat bagajele la mine, sunt pregătit, am pamperșii la mine, am periuță de dinți și ne vedem la Tribunal mâine, probabil”, a declarat Nicușor Constantinescu.