Nicun candidat de la PD-L Constanţa pe lista pentru europarlamentare

PD-L Constanţa este ignorat de conducerea centrală a partidului, în ciuda eforturilor pe care organizaţia le face pentru a recăpăta încrederea în electorat. Cea mai bună dovadă în acest sens este lista pentru alegerile europarlamentare, unde PD-L Constanţa nu va avea niciun reprezentant în primii 20 de candidaţi. În aceste condiţii, Adrian Manole, actualul europarlamentar, nu va mai candida pentru un nou mandat. Preşedintele PD-L, Mircea Banias, a declarat ieri că trenul ascendent pe care organizaţia îl are era de ajuns pentru ca un reprezentant de la Constanţa să fie măcar în primii 15 candidaţi. „Am văzut lista, m-am consultat cu colegii mei din Biroul Permanent Judeţean şi am decis să nu mai avem niciun reprezentant pentru europarlamentare. Am discutat şi cu Adrian Manole, care a spus că refuză să fie pe o poziţie neeligibilă. Este totuşi de regretat faptul că niciunul dintre partidele din Constanţa nu are un candidat pe locurile eligibile. PD-L Constanţa va susţine în continuare lista de candidaţi la nivel naţional şi ne vom implica în campanie pentru a obţine un rezultat cît mai bun“, a afirmat Banias. Preşedintele organizaţiei municipale a PD-L Constanţa, Florian Constantin, a declarat, ieri, că, la nivelul municipiului, au fost strînse 18.000 de semnături pentru susţinerea listei, lucru care arată că organizaţia şi-a revenit. În altă ordine de idei, în privinţa relaţiilor dintre PD-L şi PSD, Banias a afirmat că dacă s-ar putea colabora şi la nivel local aşa cum se colaborează în Parlament, ar fi foarte bine şi nu ar mai exista dispute şi probleme. „Sîntem într-un an electoral şi cred că tensiunea dintre principalele două partide este normală“, a mai spus Banias. În ceea ce priveşte serviciile deconcentrate, Banias a precizat că doreşte o discuţie cu reprezentanţii PSD pentru a pune la punct problema posturilor de adjuncţi în anumite instituţii.