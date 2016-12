Nicușor Constantinescu, mutat în regim închis la Penitenciarul Slobozia

14:19:25 / 20 Noiembrie 2016

JUSTITIAR...BASHIT.

Nu nenorocit asta este animalul care se bucura de raul care se face lui Nikusor..Cum poti condamna un om.care nu a facut nici un prejudicii statului?DA in CMZ martorii apararii nu au fost admisi la primul proces in care a fost...condamnat!Cine erau martorii:..COmandantul CMZ si...ISU care au spus in final cand au fost audiati ca Niku nu a facut alceva decat sa puna in aplicare un proiect o hotarare a CJ cta din acea vreme...si nu a obtinut nici un folos material sau banesc...si totusi surpriza Justitia Bashita si a facut inca o data ...datoria... De ce nu se ocupa DNA de adevarata coruptie aia mafiota a pN L?..Unde prejudiciile sant de ordinul miliardelor de euro?