Nicuşor Dan a demisionat din USR!

08:18:00 / 04 Iunie 2017

NU MAI VREA PARTID

Doar in Romania este posibil sa infiintezi un partid si din anumite motive sa-l parasesti prin demisie . Este illogic . Nicusor avea o toba si a renuntat la ea . Sa-i acordam putina atentie si sa vedem daca plecarea lui din acest asa zis partid se justifica . Sa incepem cu ultimul motiv . Un partid care este " pentru toata lumea " nu poate fi partid . Partidul are o doctrina , un program , si reprezinta interesele unui grup social , a unei clase etc . Un partid nu este , asa cum spunea N.Iorga , o odaie in care se face foc si in care intra toti rebegitii ca sa se incalzeasca , si care , dupa ce nu mai sunt lemne pleaca sa gaseasca alta odaie . Primele doua motive demonstreaza din plin confuziile si inutilitatea unui astfel de partid , care in final nu e decat o facatura periculoasa ce sprijina partidele care guverneaza de 26 de ani Romania . Aceste partide ne pot spune : vedeti ca doar noi ne pricepem la politica si e cazul sa nu mai risipiti voturile voastre pe tot felul de aventurieiri . Doar noi ne pricepem sa va belim de piele si sa fim votati cu entuziasm de fiecare data .