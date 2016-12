Nigeria va primi un medicament experimental pentru Ebola de la Japonia

Nigeria a anunțat ieri că va primi medicamentul antiviral Favipiravir din Japonia ca un posibil tratament pentru Ebola, potrivit Ministerului nigerian al Sănătății. Favipiravir, dezvoltat de compania farmaceutică niponă Fujifilm Holdings Corp, este disponibil pentru livrare imediată, a declarat ministrul sănătății Onyebuchi Chukwu într-o ședință de urgență în capitala Abuja. Medicamentul a fost aprobat în tratamentul gripei de către Ministerul japonez al Sănătății în luna martie. Fujifilm Holdings poartă discuții cu Administrația Statelor Unite pentru Alimente și Medicamente (US Food and Drug Administration) pentru a începe testarea clinică a Favipiravir ca un tratament împotriva Ebola. "S-a dovedit că are proprietăți antivirale puternice împotriva virusului Ebola" în laborator și la pacienți, a spus ministrul în timp ce epidemia de Ebola continuă să se răspândească în vestul Africii, cu numărul morților estimat acum la 1.552, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Doze suficiente de Favipiravir pentru a trata aproximativ 20.000 de pacienți sunt disponibile. OMS, cu sediul la Geneva, a anunțat că 3.069 de cazuri suspecte sau confirmate au fost raportate în Guineea, Liberia, Nigeria și Sierra Leone.