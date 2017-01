Nigerianul Sani Kaita, ameninţat cu moartea

Considerat principalul vinovat pentru înfrângerea cu Grecia, când a fost eliminat după ce l-a lovit fără minge pe Vasileios Torisidis, nigerianul Sani Kaita a primit peste 1.000 de mesaje de ameninţare cu moartea pe mail, din partea fanilor furioşi. Mijlocaşul de la Alania Vladikavkaz a mărturisit însă că nu se teme sub nicio formă, invocând religia sa musulmană. „Am primit ameninţări cu moartea pe mail. Nu sunt însă îngrijorat de acest lucru pentru că sunt musulman şi doar Allah decide cine trăieşte şi cine moare. Totul este hotărât de el şi doar el are puterea şi forţa de a mă ucide. Numai Allah decide se va întâmpla mâine. Asta m-a învăţat religia mea”, a spus Kaita, care şi-a cerut încă o dată iertare nigerienilor: „Nu găsesc destule cuvinte pentru a putea să mă scuz în faţa nigerienilor pentru gestul meu, care ne-a costat atât de scump. Nu am putut să dorm în ultimele trei nopţi, gândindu-mă cât de mult a însemnat eliminarea pentru ţara mea, dar sper că vom învinge Coreea de Sud şi ne vom califica în optimi, unde vreau să şterg din imaginea lăsată printr-o prestaţie foarte bună. Sunt gata să-mi dau viaţa pe teren ca să fiu sigur că vom merge mai departe. Şi pot să promit tuturor că nu se voi mai repeta gestul din meciul cu Grecia”. În schimb, Federaţia Nigeriană de Fotbal a anunţat că tratează cu maximă seriozitate aceste ameninţări. „Am anunţat Guvernul. Şi FIFA este la curent”, a explicat Peterside Isah, ataşatul de presă al federaţiei nigeriene. În 1994, columbianul Andres Escobar a fost asasinat la revenirea în ţară, după Mondialul din SUA, drept pedeapsă pentru că a înscris un autogol în disputa cu SUA.