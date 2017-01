Nikita este individa aceea blondă de care se tem toţi bărbaţii. Motivul? Nikita bate ca la fasole. Adică, fiind vorba de fasole bătută, aşezată, bob cu bob, direct la fibră, temeinic. În condiţiile în care, de regulă, bărbaţii îşi bat nevestele şi chiar amantele, conform unor statistici care contabilizează vînătăile la români, Nikita a echilibrat balanţa. În ceea ce priveşte cafturile în familie, ne încadrăm, datorită Nikitei, în algoritmul european. În fine, şi la noi, femeia este deasupra! Datorită stilului său de luptă, ca să nu mai zic de fizic, bărbatul se face gîndac în faţa Nikitei. În dialogul cu această fată care are ce arăta, adică muşchi, e bine să interpretezi corect fiecare termen aruncat într-o conversaţie. De pildă, să nu faci confuzie între karată şi verbul golănesc a te căra. Deunăzi, în cadrul unei emisiuni televizate, l-am văzut pe un individ care s-a făcut mic de tot în faţa Nikitei înfuriate la culme pe un subiect de-a dreptul cretin. Într-un astfel de moment penibil, masculul cocoş preferă să se retragă rapid sub papucul protector. Ca unii care nu stăpînesc tehnicile de luptă conjugală, trăiesc cu impresia că nu e bine să te pui în gură cu Nikita. În ultima vreme, este din ce în ce mai prost dispusă. Nikita face parte dintr-o altă categorie de blonde. De pildă, diferă foarte mult de Elena Udrea. Cum? Simplu. La nevoie, Nikita dă cu karata, iar Elena Udrea cu mopul. Sigur, şi mopul poate fi folosit ca armă tradiţională pentru rezolvarea conflictelor conjugale, acolo unde ele apar. Nikita a schimbat foarte multe lucruri şi apucături în relaţia dintre o femeie şi un bărbat. Ca atare, tot mai multe doamne se antrenează înainte de a spune “Da” în faţa ofiţerului (de serviciu) de la Starea Civilă. Cele care nu urmează exemplul Nikitei, care stau mai mult în sala de sport decît la coafor, o iau frecvent pe cocoaşă. Mai nou, după cum am constatat, cafturile din diverse familii sînt transmise direct de aproape toate posturile de televiziune. Păruielile care animă viaţa sentimentală a unor cupluri de tineri constituie subiecte capitale pentru societatea noastră. De regulă, apare cîte o cucoană, cu faţa tumefiată de lovituri, ca să ne convingă de autenticitatea sentimentelor care o leagă de cel care a uşuit-o din casă cu multe şuturi în fund. După Nikita, într-o perioadă relativ scurtă, aştept să-i vedem la televizor şi pe cei care o încasează frecvent de la consoartele lor cu muşchi în loc de silicoane. Faţă de anii comunismului, cînd femeile erau bătute în spiritul constructiv al partidului, pentru a fi stimulate să depăşească sarcinile de producţie, s-au schimbat foarte multe lucruri. În materie de caft conjugal, femeia s-a emancipat. A studiat artele marţiale. Nu mai ţipă în gura mare, nu mai face scandal, dar, în schimb, loveşte, nu se încurcă. Stăpîneşte la perfecţie ştiinţa de a nu lăsa urme. Ştie cum să te apuce de punguţa cu doi bani. A învăţat cum să dea cu capul în gură de la un fost primar general al capitalei, ceea ce nu o împiedică să fie şi sensibilă atunci cînd îţi dă borşul pe nas…