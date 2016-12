Nikita Mihalkov, reconfirmat preşedinte al Uniunii Cineaştilor Ruşi

După trei luni de aprige polemici, celebrul regizor şi actor rus a fost reconfirmat, marţi, preşedinte al Uniunii Cineaştilor din ţara sa. Nikita Mihalkov, care deţinea funcţia din anul 1997, a primit votul a 1.932 dintre cei 2.570 de cineaşti ruşi, reuniţi la Moscova pentru a decide cine va conduce uniunea. Asumarea celui de-al treilea mandat consecutiv a fost o decizie dificilă, a mărturisit acesta, după discursul în care a răspuns, punctual, acuzelor aduse de detractori.

O parte a cineaştilor ruşi s-a reunit în decembrie 2008, la un congres în care a fost criticată activitatea lui Nikita Mihalkov şi chiar a fost numit un nou preşedinte, în persoana cineastului de 83 de ani, Marlen Cuţiev. Justiţia din Rusia nu a recunoscut, atunci, validitatea alegerilor de la respectivul congres. Reconfirmat ca preşedinte al Uniunii Cineaştilor, Nikita Mihalkov va fi şi membru al Consiliului guvernamental însărcinat cu dezvoltarea cinematografiei ruseşti, creat şi condus de premierul Vladimir Putin. Guvernul de la Moscova a anunţat deja finanţarea a zece filme patriotice în 2009, reînnoind astfel o practică a fostei URSS, care folosea cinematografia ca instrument ideologic al regimului comunist.

Supranumit „Ţarul cinematografiei ruseşti”, Nikita Mihalkov are în palmares un Oscar pentru „Burnt by the Sun / Soare înşelător” şi alte premii cîştigate la festivalurile europene de film. A debutat în cinematografie ca actor în anul 1964, cu un rol în pelicula „I Step Through Moscow / Paşi către Moscova”. Unul dintre cele mai recente filme ale sale este „The State Counsellor / Consilierul Statului”, o ambiţie personală care a spart recordul de încasări în cinematografele ruseşti.