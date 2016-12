Nimeni nu e vinovat în cazul copilului născut fără gambe şi antebraţul drept

Un medic a fost sancţionat cu mustrare şi altul exonerat de Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor Hunedoara, în cazul copilului născut în 2013 fără gambe şi antebraţul drept, care acum are un an şi opt luni şi a făcut primii paşi cu proteze ce costă 10.000 lei şi trebuie schimbate la 3 luni. Preşedintele Colegiului Medicilor Hunedoara, Mircea Artean, a declarat, ieri, că membrii Comisiei de disciplină au decis sancţionarea cu mustrare a medicului Cristina Mustocea, de la Spitalul de Urgenţă din Petroşani, care a făcut trei ecografii într-un cabinet privat, fără să observe că fătul nu avea gambe şi antebraţul drept, şi a exonerat-o pe medicul Sidonia Fabiş, de la aceeaşi unitate sanitară, care a urmărit sarcina mamei. "Unul dintre medici a fost sancționat cu mustrare, iar pentru celălalt s-a stins acţiunea disciplinară. Nu vă pot reda în amănunt care a fost motivarea comisiei (…), s-au găsit deficienţe în actul medical, respectiv ecografiile efectuate de către medicul sancţionat", a declarat preşedintele Colegiului Medicilor Hunedoara. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în luna martie şi a fost contestată de către părinţii copilului, acum în vârstă de un an şi opt luni, dar şi de medicul sancţionat cu mustrare. Contestaţiile vor fi discutate de Comisia Superioară de Disciplină din Bucureşti. Părinţii copilului născut fără gambe şi antebraţul drept, Corneliu şi Elena Cristina Oprea, sunt nemulţumiţi de decizia Comisiei de Disciplină şi spun că au rămas şocaţi de "cum îşi iau medicii apărarea unul altuia". "Am primit decizia în scris şi am rămas şocaţi de cum îşi iau apărarea medicii unul altuia, când e un caz evident de malpraxis. A fost o expertiză făcută de un medic din Sibiu, care a recomandat ca medicul Cristina Mustocea, care a efectuat trei ecografii în cabinetul privat, contra cost, şi care ne-a spus că vede picioruşele şi mânuţele copilului, să facă nişte cursuri pentru a putea face ecografii în continuare, însă cei din Comisia de disciplină nu au ţinut cont şi doar au mustrat-o", au spus părinţii copilului. Ei povestesc că medicul Cristina Mustocea face ecografii în continuare, "pe acelaşi aparat, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic". "Acum, ea face în continuare ecografii în acelaşi cabinet privat, pe acelaşi aparat, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Eu cred că din start doctorul care mi-a făcut ecografiile ar fi trebuit să renunţe să mai facă, să nu mai greşească şi a doua oară. Am înţeles că să greşeşti e omeneşte, dar în cazul nostru deja s-a depăşit măsura. Putea să fie mai atentă. Putea să-şi dea interesul. Să spunem că nu observa că nu este mânuţa, nu observa un picior, dar să nu vadă că nu sunt două picioare şi o mânuţă, 15 degeţele din 20 e prea mult. Nu ar trebui să mai facă ecografii! Niciodată!", a spus mama copilului, Elena Cristina Oprea.

Copilul, care a fost botezat Luca, împlineşte în 11 aprilie un an şi opt luni şi a schimbat deja două perechi de proteze de picioare. Băieţelul a făcut deja primii paşi cu proteze, însă părinţii îl privesc cu inimile sfâşiate de durere şi abia se abţin să nu plângă atunci când copilul le spune: "Merg! Mamă, merg!". "În momentul în care îi tai unghiile la mânuţa pe care o are, mi-o dă şi pe cealaltă şi spune: „Luca nu are”. El singur! Ni se rupe inima! Când sora lui mai mare se încalţă să plece afară, el ştie că papucii lui, aşa le spunem protezelor, sunt undeva în cameră pe pat. Simte că e altfel, dar e un copil ambiţios şi încearcă să facă tot ce fac ceilalţi copii", spune mama lui Luca. Cât timp e în creştere, protezele lui Luca trebuie schimbate la trei luni. Ultimele, care sunt mai performante, au fost donate de o clinică din Oradea, valoarea acestora fiind de peste 9.700 de lei. Părinţii spun că nu îşi permit să le schimbe pe cât de des spun medicii, iar Casa de Asigurări de Sănătate "decontează cele mai ieftine proteze, care mai mult îl încurcă pe copil". "Nu pot să ţin pasul. N-am cum, n-am de unde! Protezele trebuie schimbate la trei luni, la şase luni, cum spune domnul doctor. Eu de unde scot zeci de mii de lei ca să cumpăr proteze? Să fac din lemn? Acum au fost donate, dar pe viitor ce fac? Să vând apartamentul? Nici dacă aş vinde totul nu aş putea să-i pun proteze copilului cât trăieşte el. Tot aş vinde", spune Corneliu Oprea, tatăl lui Luca. Potrivit acestuia, medicii care l-au consultat pe Luca au spus că băiatul are un genunchi şi o bucată foarte scurtă de tibie. "Încercăm să găsim un specialist să vedem dacă nu se poate cumva să-i mărescă tibia, să aibă măcar un picior pe care să-l poată îndoi", a mai spus bărbatul.

Toate investigaţiile costă mulţi bani, iar familia Oprea, formată din patru persoane, trăieşte dintr-un salariu de miner şi din indemnizaţia pentru creşterea lui Luca.