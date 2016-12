Nimeni nu se poate înscrie la facultate fără diplomă de bacalaureat

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a declarat, astăzi, că nimeni nu se poate înscrie la facultate dacă nu are diplomă de Bacalaureat, ci doar la "colegii", care au statut de şcoală postliceală, iar aceştia nu primesc la absolvire o diplomă de licenţă, ci o certificare a calificării profesionale. Precizările au fost făcute după ce în presă au apărut informaţii că universităţile îi pot înscrie pentru acest an la cursuri şi pe cei care au absolit liceul, dar nu au obţinut diploma de bacalaureat. "Având în vedere informaţiile false, vehiculate de unele surse media, în legătură cu posibilitatea tinerilor fără diplomă de Bacalaureat de a urma studiile universitare de licenţă, doresc să fac următoarele precizări: Nimeni nu se poate înscrie la facultate şi nu poate dobândi statutul de student, nicăieri pe teritoriul României, fără diplomă de Bacalaureat sau adeverinţă care să ateste susţinerea şi absolvirea examenelor de Bacalaureat", a declarat ministrul Remus Pricopie. Ministrul a precizat că sintagma de "colegiu", care apare în Ordonanţa de Urgenţă, are acelaşi sens cu acela de "şcoală postliceală", cu diferenţa că această formă de învăţământ poate fi organizată şi de universităţi. "Atât Legea Educaţiei Naţionale, cât şi metodologia recent adoptată reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar. De altfel, metodologia conţine chiar în titlul său sintagma de ”învăţământ terţiar nonuniversitar”. Prin urmare, asistăm fie la un act jurnalistic de slabă calitate, fie la o încercare deliberată de a induce în eroare şi a dezinforma populaţia", a mai arătat ministrul Educaţiei. Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2001, cu modificările şi completările ulterioare, universităţile acreditate pot înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar, în speţă colegii, la care au acces, ca şi până acum, inclusiv absolvenţii de liceu fără diplomă de Bacalaureat. "Aceste persoane nu au calitatea de student şi nu urmează cursurile unei facultăţi, ci, în spaţiul oferit de o universitate, desfăşoară activităţi specifice şcolilor postliceale. Drept urmare, la absolvirea colegiului, cursanţii primesc o diplomă de certificare a calificării profesionale, nu una care ar putea echivala cu un program de licenţă", a mai spus ministrul Educaţiei.

Potrivit ministrului Remus Pricopie, ca o formă de stimulare a continuării studiilor şi de integrare a absolvenţilor de liceu, cu sau fără diplomă de Bacalaureat, pe piaţa muncii, aceştia au avut întotdeauna posibilitatea de a urma cursurile unei şcoli postliceale. "Începând cu anul şcolar 2014-2015, acest lucru se poate face inclusiv în spaţiul şi sub organizarea unei universităţi. Altfel spus, instituţiile de învăţământ superior acreditate pot organiza şcoli postliceale cu o durată de 1-3 ani. Statutul acestei forme de învăţământ este cel terţiar nonuniversitar", a precizat ministrul Educaţiei.