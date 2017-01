“Nimeni nu trebuie să se teamă de exerciţiul de la Kogălniceanu”

Generalul David D. McKiernan, comandantul forţelor terestre americane din Europa, a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă susţinută la la Mihail Kogălniceanu, că Guvernul Statelor Unite ale Americii va face investiţii semnificative, în 2008, în baza militară din localitate: „Vom face investiţii semnificative la Kogălniceanu, de încă 70 milioane de dolari, faţă de cele 34 de milioane, alocate pentru acest an. Cînd antrenamentul se va finaliza, vom păstra 20 - 30 de civili americani, ingineri, care să ţină baza funcţională, pînă cînd vom reveni, anul viitor”. Generalul McKiernan, care a vizitat ieri baza militară de la Kogălniceanu, s-a arătat mulţumit de modul în care decurge exerciţiul militar bilateral româno-american „Proof of Principle 2007”. „Ne aflăm încă la început, dar sîntem bucuroşi pentru felul în care se desfăşoară exerciţiul. Antrenamentele decurg conform planului, am efectuat manevre comune, proceduri tehnico-tactice, trageri cu armamentele partenerilor. Este un moment important pentru noi, fiindcă am reuşit să transformăm conceptul Joint Task Force East, care în anul 2005 se afla la stadiul de idee, în realitate”, a spus generalul McKiernan. El a ţinut să sublinieze faptul că exerciţiul desfăşurat la Kogălniceanu nu trebuie să fie considerat o ameninţare: “Nimeni nu trebuie să se teamă de acest exerciţiu. Este doar o oportunitate de antrenament, o rotaţie a trupelor care demonstrează interoperabilitatea forţelor militare participante”. Întrebat ce părere are despre armamentul trupelor româneşti, McKiernan a răspuns: „Ca soldat american, îmi place echipamentul meu. Este firesc acest lucru. Este util să facem schimb de echipament, fiindcă astfel învăţăm să operăm mai bine împreună şi aflăm care sînt diferenţele dintre dotările noastre şi cele ale soldaţilor români. Important, însă, este să lovim ţinta”. În acelaşi context, general locotenent dr. Sorin Ioan, locţiitorul Şefului Statului Major General, a declarat: „Faptul că soldaţii români şi americani fac schimb de armament în timpul antrenamentelor este benefic. Nu am nicio îndoială în ceea ce priveşte precizia armelor noastre de infanterie”. Generalul David D. McKiernan a mai spus că şi-a încurajat mereu subordonaţii să viziteze ţara noastră, împrejurimile bazei, şi să lege prietenii cu localnicii. El a mai declarat că se află pentru a cincea oară în România şi va reveni luna viitoare cu mare plăcere: „Sînt bucuros că mă aflu aici. Îmi place mult România, este o ţară frumoasă”. Generalul american a vizitat ieri şi Poligonul de antrenament de la Babadag, acolo unde se află, de luni, pentru o săptămînă, militari americani şi români.