Nimic nu se taie, totul se investeşte

România nu trebuie să mai taie, ci să investească, a declarat ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, în replică la analiza dură a Reuters, care îl caracterizează pe Emil Boc drept un „elev model al austerităţii predate de FMI” şi în care se arată că „turbulenţele globale de pe pieţe, creşterea economică slabă şi privatizările întârziate l-ar putea forţa pe premier să taie mai adânc”. „În momentul de faţă, România nu trebuie să-şi mai reducă cheltuielile. Surplusul de venituri poate fi dat investitorilor”, a declarat ministrul, precizând că investiţiile ar trebui să primeze în faţa stimulării exagerate a consumului. Potrivit lui Ialomiţianu, măsurile de austeritate cu care românii au fost „alintaţi” în ultimii ani ar trebuie luate şi de alte ţări din UE. Referitor la creşterea subunitară a PIB-ului, care ne plasează pe ultimul loc în rândul statelor Uniunii, ministrul a declarat, extrem de senin, că este „mică, dar sănătoasă”. Probabil că Executivul aplică principiul cu succes şi în restul domeniului, ceea ce ar explica eternul optimism guvernamental - salarii mici, dar sănătoase; investiţii puţine, dar sănătoase; minte puţină, dar sănătoasă etc etc etc.