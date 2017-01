Nine Inch Nails, în turneu mondial cu Jane\'s Addiction

Spre sfîrşitul anului, Nine Inch Nails (NIN) va porni într-un turneu mondial alături de trupa reunită Jane\'s Addiction, a declarat Trent Reznor, solistul celor de la NIN, pe site-ul oficial al formaţiei. Deşi Reznor nu a făcut nicio declaraţie despre o eventuală despărţire definitivă a trupei, după acest turneu, rockerul american a confirmat faptul că aceste spectacole vor fi ultimele reprezentaţii NIN ce vor putea fi văzute pentru o vreme şi că membrii trupei îşi doresc să devină ”mult mai naturali, mai spontani şi mai puţin organizaţi”, faţă de modul în care au abordat turneul lor din 2008, intitulat Lights in the Sky. Datele concertelor nu au fost deocamdată dezvăluite, dar Reznor a declarat că trupa va susţine concerte ”peste tot în lume”. Ideea celor de la NIN de a concerta alături de trupa Jane\'s Addiction a fost inspirată de excelenta lor colaborare din timpul festivalului Lollapalooza, din 1991, al cărui cap de afiş a fost, pe atunci, chiar Jane\'s Addiction. Trupa s-a destrămat la puţin timp după acest festival, dar s-a reunit fără basistul din componenţa originală, Eric Avery, în 1997 şi apoi, din nou, în 2001.

Trupa Nine Inch Nails este o trupă americană de rock industrial, înfiinţată în 1988, de Trenz Reznor, în oraşul Cleveland din statul Ohio. Stilul NIN a fost influenţat de mai multe genuri ale muzicii rock, predominante fiind sunetul caracteristic al instrumentelor electrice şi efectele procesate pe sintetizator. NIN a fost nominalizată de 12 ori la premiile Grammy şi a cîştigat de două ori, pentru piesele ”Wish” (1992) şi ”Happiness in Slavery” (1995). Formaţia Nine Inch Nails a vîndut peste 20 de milioane de albume pe plan mondial, din care 11 în Statele Unite. În 1997, Reznor a fost inclus pe lista celor mai influente personalităţi ale anului, alcătuită de revista ”Time”, iar ”Spin Magazine” l-a descris drept ”cel mai vital artist din muzică”. În 2004, revista ”Rolling Stone” a plasat trupa Nine Inch Nails pe locul 94 în clasamentul celor mai bune 100 de trupe din toate timpurile.