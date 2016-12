Ninge abundent. Vezi avertizarea meteorologilor!

Destul cu vremea frumoasă! După mai multe zile primăvăratice, iarna se întoarce peste România, mai întâi în zona de vest a țării și la munte, apoi în toată țara, inclusiv în Dobrogea. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis o informare meteo de precipitaţii moderate cantitativ, ninsori în zonele montane și intensificări ale vântului, valabilă vineri, 15 ianuarie, între orele 8.00 și 22.00. Pe parcursul acestei zile, în jumătatea de vest a ţării vor fi precipitaţii pe arii extinse, în general moderate cantitativ, urmând a se cumula local 15 - 20 l/mp. În zonele montane şi submontane va ninge şi se va depune strat de zăpadă, mai consistent îndeosebi în Munţii Banatului. În Maramureş şi în Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Crişana, Banat şi Oltenia se vor semnala precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze ce vor depăşi, pe crestele înalte, 70 - 80 km/h la rafală, viscolind sau spulberând zăpada, dar şi în sud-vestul teritoriului la începutul zilei şi local şi temporar în regiunile estice şi sud-estice, cu rafale de 50 - 60 km/h.

Începând din noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 ianuarie), vremea se va înrăutăţi în sudul şi sud-estul ţării, unde aria ninsorilor se va extinde, iar vântul se va intensifica, urmând ca, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor, ANM să emită noi mesaje. Vineri, 15 ianuarie, va fi înnorat și va ploua în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 6 și 9 grade Celsius, iar minimele între 3 și 6 grade C. Sâmbătă, 16 ianuarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 8 grade C, iar cele minime între -6 și 2 grade C. Duminică, 17 ianuarie, temperaturile vor scădea, astfel că maximele se vor situa între - 2 și 2 grade C, iar minimele între -9 și -5 grade C.