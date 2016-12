Ninsori, polei, vânt şi ger în Dobrogea

08:51:02 / 24 Ianuarie 2014

pt nr 1

stai linistit deoarece contractul este facut in asa fel incat ei sa incaseze bani indiferent de vreme. 4 luni trebuie sa stea cu masinile, utilajele si materialele pregatite 24/24 chiar daca le folosesc, chiar daca nu. Banii tot aia sunt. Si asa este in toata tara. Daca este iarna grea, oricum isi acopera costurile si nu ies pe minus niciodata. Daca iarna este f ursoara, ies pe plus bine de tot pt ca anul viitor nu va mai fie nevoie sa cheltuiasca pe material antiderapant, pese de schimb si alte accesorii utilajelor. Deci...asta e tara. In alte tari normale contractul este structurat astfel: perioada de N luni in care firma de dezapezire trebuie sa stea in garda 24/24. Aceasta perioada este platit cu o suma anume, de regul destul de mica deoarece cheltuielile sunt minime. Partea a doua in care firma este platita la nr de utilaje si de ore folosite. Si partea a treia in care exista suplimentari de fonduri in cazul in care iarna este f grea si materialele sau utilajele trebuie suplimentate. Bineinteles ca exista partea a patra in care se stipuleaza sanctiuni pt cazurile in care firma nu isi indeplineste indatoririle contractuale. Deci.....unii castiga mereu in tara asta!