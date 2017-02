Ninsori și ger la Constanța, în următoarele 3 zile!

Meteorologii anunță, la Constanța, pentru joi, 9 februarie, precipitații sub formă de ninsoare, dar și temperaturi extrem de scăzute. Astfel, maxima nu va depăși 0 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -9 și -3 grade C. Pentru vineri, 10 februarie, meteorologii anunță, la malul Mării Negre, în continuare precipitații sub formă de ninsoare, însă slabe cantitativ, și temperaturi maxime de -1 grad C. Minimele se vor încadra în intervalul -10 și -5 grade C. Este posibil să vedem și razele soarelui printre nori. Frig și ninsori slabe cantitativ sunt anunțate și sâmbătă, 11 februarie. În această zi temperaturile maxime se vor situa între -5 și -1 grad C, iar minimele - în intervalul -8 și -4 grade C.