Meteorologii anticipează că, în primele zile din 2013, nu vor fi precipitaţii, iar temperaturile vor fi normale pentru această perioadă a anului în majoritatea regiunilor, urmând ca, după 3 ianuarie, să se înregistreze ninsori slabe, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni. În Dobrogea, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Valorile medii ale temperaturilor maxime vor fi pozitive pe durata întregului interval, iar temperaturile minime se vor situa uşor sub pragul de îngheţ. Până în jurul datei de 5 ianuarie, probabilitatea de precipitaţii va fi redusă, apoi vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie în perioada 5 - 8 ianuarie şi mixte după 8 ianuarie, potrivit meteorologilor. La munte, după 2 ianuarie, vremea va fi rece, atât temperaturile maxime, cât şi cele minime urmând să se situeze sub nivelul de îngheţ.