Ninsori viscolite astăzi, la Constanța. Vezi când se încălzește vremea!

Potrivit specialiștilor Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, astăzi vremea se va răci accentuat la Constanța. Cerul va prezenta unele înnorări la început, apoi se va degaja. Trecător vor fi ninsori slabe, viscolite. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, cu viteze la rafală ce vor depăși 55 - 60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 3 grade Celsius, iar cele minime între -10 și -5 grade C. Mâine vremea va fi deosebit de rece noaptea și dimineața. Cerul va fi mai mult noros la începutul intervalului, când izolat va fulgui, apoi se va însenina. Vântul va sufla în general moderat în cursul dimineții, apoi va scădea mult în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 și -1 grad C, iar cele minime între -8 și -4 grade C. Miercuri, 18 februarie, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 3 grade C, iar cele minime între -6 și -1 grad C. Izolat se va forma ceață.