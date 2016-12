Nissan Note, un combi care face multe şi consumă puţin

Tehnologii care până nu demult se regăseau doar în bolizii de lux îşi fac acum loc şi în maşinile dedicate publicului larg. Noul Nissan Note, lansat ieri la Constanţa, este un exemplu bun în acest sens. Note este un combi al cărui preţ porneşte de la 13.600 euro (TVA inclusă), produs la uzina Nissan din Sunderland (Marea Britanie), care oferă şoferilor, pe lângă un interior elegant şi spaţios, un plus tehnologic surprinzător. Totul porneşte de la… cheie. Se numeşte I-Key şi permite deschiderea maşinii prin simpla atingere a unui buton de pe portieră. În plus, cu cheia în geantă sau în buzunar, Nissan Note porneşte prin apăsarea butonului „Start/Stop”. Totul este completat de Nissan Connect, interfaţa digitală a maşinii, care oferă navigaţie prin satelit de ultimă generaţie (hărţi 3D high definition pentru 20 de oraşe europene, sistem de recunoaştere vocală în şapte limbi şi informaţii despre trafic actualizate în timp real), conectivitate Bluetooth şi priză USB pentru gadgeturi. Nissan Around View Monitor este o dotare cu un scop simplu - să facă viaţa mai uşoară. Cu ajutorul camerelor montate pe vehicul, şoferul poate vedea tot ce se întâmplă în jurul maşinii sale, pe un ecran tactil de 5,8 inci. Astfel, datul cu spatele sau parcarea laterală devin o banalitate. Constructorul a pus accent şi pe siguranţă şi asta se vede în Nissan Safety Shield, o colecţie de tehnologii care ajută la evitarea accidentelor, precum Blind Spot Warning (avertizare unghi mort), Lane Departure Warning (avertizare la depăşirea benzii de mers) şi Moving Object Detection (detectarea obiectelor în mişcare). „Designul interior este extrem de practic, iar spaţiul pentru picioare este cel mai mare din această clasă. Portbagajul este încăpător - 295 litri (cu roată de rezervă), 381 litri prin rabatarea scaunelor din spate. În plus, cu pachetul Family, bancheta din spate este culisantă, oferind un spaţiu suplimentar de 86 litri. În plus, maşina are două noi indicatoare pentru condus economic, care încurajează şofatul eficient. Consumul variază între 3,6 şi 4,7 l / 100 km, în funcţie de motorizare”, spune directorul reprezentanţei Dacia Renault Nissan din Constanţa, Constantin Olteanu. Dacă vreţi să vă convingeţi de calităţile noului Note, mergeţi la test drive!