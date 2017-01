Nissan va introduce elemente de conducere autonomă la noile sale modele

Nissan Motor va introduce, din 2016, elemente de conducere autonomă la noile sale modele, parte a obiectivului companiei nipone de a fi printre primii producători auto care lansează maşini fără şofer. O gamă largă de modele Nissan vor dispune, din 2016, de funcţii precum parcare autonomă şi control al benzii în trafic, a declarat directorul general al companiei, Carlos Ghosn, care este şi şef al partenerului de alianţă Renault. Doi ani mai târziu, Nissan vrea să ofere maşini care pot schimba singure banda de mers, urmând ca, până în 2020, autovehiculele să fie capabile să se descurce singure în intersecţii.

Producători auto printre care Nissan, Toyota Motor şi Daimler, dar şi companii din IT, precum Google, intensifică cercetările pentru sisteme de conducere parţial sau complet autonomă a maşinilor. Printre posibilele avantaje se numără reducerea numărului de accidente şi a aglomeraţiei, în timp ce persoanele pot folosi timpul dobândit astfel pentru alte activităţi. Primele companii auto care vor lansa funcţii de conducere autonomă vor fi în avantaj, întrucât tehnologiile tind să fie asociate cu brandurile care le introduc. Nissan se confruntă cu mai mulţi rivali în cursa de a aduce pe piaţă prima maşină autonomă. General Motoros vrea să dezvolte până în 2020 un autovehicul autonom care să poată conduce pe autostrăzile cu acces controlat din SUA. Compania germană Daimler vrea să lanseze, începând din 2025, camioane la care direcţia, acceleraţia şi frâna sunt controlate de computer. Google a anunţat în luna mai că va produce pentru teste cel puţin 100 de maşini autonome. Autovehiculul Google, cu două locuri, are o viteză maximă de 25 de mile (40 de kilometri) pe oră şi este lipsit de volan, pedale de frână şi acceleraţie. Google nu a clarificat dacă intenţionează să vândă astfel de maşini.

Tot Google, dar şi mai multe alte companii din IT analizează și un plan care prevede folosirea amplasamentelor telefoanelor publice cu plată din New York pentru a oferi locuitorilor oraşului acces gratuit la internet wireless. Peste 50 de companii, printre care şi Google, au participat în mai la o întâlnire în cadrul căreia au primit informaţii despre proiect, arată documente ale Primăriei New York. Ofertele pentru proiect trebuiau depuse până azi. Google, operatorul celui mai utilizat motor de căutare, îşi intensifică eforturile de a asigura acces cât mai larg la internet, pentru a aduce online un număr mai mare de consumatori. Un purtător de cuvânt al Google a refuzat să comenteze asupra implicării în proiect. Printre companiile care au participat, în luna mai, la întâlnirea pentru informare cu autorităţile se numără şi Cisco Systems, International Business Machines şi Samsung Electronics. Primăria vrea înlocuirea telefoanelor publice cu noi dispozitive care să furnizeze reclame, Wi-Fi şi servicii de telefonie în toate cartierele. Companiile pot taxa serviciile de telefonie, cu excepţia numerelor de urgenţă, dar accesul la internet trebuie să fie gratuit.

În New York sunt instalate în prezent peste 7.300 de telefoane publice. Staţiile Wi-Fi vor fi localizate în zonele cu cel mai ridicat trafic, urmând ca veniturile să fie generate prin reclame difuzate pe panouri laterale, arată proiectul Primăriei. Din cele 4.325 de telefoane publice care au deja instalate astfel de panouri, circa două treimi sunt în Manhattan, 15% în Queens, 12% în Brooklyn, 6% în Bronx şi cele mai puţine în Staten Island.