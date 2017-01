Nişte valize

După izmene pe călător, valiza tinde să devină un alt element definitoriu al politichiei noastre. În ultima vreme, se vorbeşte tot mai mult despre circulaţia spontană a valizelor între Cotroceni - diverse ministere – oligarhii - moguli de presă - grupuri de interese şi retur. Valiza urmează astfel traseul oxigenului într-o natură politică extrem de viciată. Ca în chestiunea achiziţionării de bătrîni, se pune tot mai acut problema ca indivizii care nu au valiză să facă bine să-şi cumpere… De la chinezi am aflat cît de importantă este valiza în transportul rapid şi eficient al cadavrelor ciopîrţite cu meşteşug şi mult simţ economic. Tot chinezul pripăşit pe la noi ne-a învăţat să folosim sistematic şi cu multă productivitate fiecare colţişor al unui geamantan. Politicienii noştri au deprinderi mult mai practice şi mai paşnice cu valiza. Întorcîndu-se la munca de jos pentru a evoca profilul de altădată al hamalului de gară sau de port, politicianul român s-a dedicat transportului şpăgii cu valiza cu care a făcut armata. Din această cauză, după cum se poate observa, profilul politicianului român s-a curbat pînă la genunchi. Unora li s-au lungit mîinile de atîta cărat de şpagă în geamantan. Valiza ocupă acum un loc important în viaţa politicianului român, fiind folosită în situaţii şi cazuri dintre cele mai diverse. Se laudă unii miniştri că au cărat cu valiza pînă şi energie electrică! S-au cocoşat de-a binelea cei care au pus valiza în slujba mafiei energiei electrice, gest catalogat de oligarhii ca fiind unul de jertfă supremă! Asistăm, după declaraţiile unor miniştri sau politicieni, la o intensificare a circulaţiei valizelor pe fondul afacerilor murdare de culise. Valiza pare să adîncească dureros conflictul iscat între prezident şi premier. De nenumărate ori, cu martori, cei doi şi-au făcut valiza, declarînd că sînt gata să pună capăt mariajului lor politic. Am asistat la scene tragice şi comice, în acelaşi timp şi în aceeaşi măsură, în care valiza a jucat rolul principal al intrigilor de palat. “Plec la mama” - striga premierul pe vremea cînd nu îndrăznea, din cauza seriilor repetate de castane, să ridice privirea la prezident. În contextul acestor certuri de familie, valiza a jucat întotdeauna rolul calului de bătaie, fiind folosită de premier pe post de scut în faţa ofensivei prezidenţiale. Cei doi s-au bătut şi cu valizele din care nu a ieşit puf… O vreme, din cîte îmi amintesc, valiza a delimitat doctrinele celor două palate. Mai exact, pînă la apariţia biletelor şi bileţelelor care au întors ţara pe dos. Conţinutul acestora a dezvăluit faţa ascunsă şi activitatea subterană a valizei cu mîner paşnic. Cunoaştem valize cîrpite bine în fund care au fost folosite pînă la deşălare la căratul şpăgii pentru energie electrică ieftină. Cine s-ar fi aşteptat la chestia asta? Cine ar fi crezut că o valiză răpănoasă poate să care şpagă cît nu poate duce ea? Chiar şi viaţa valizelor din politichie este plină de mistere! Dezvăluirile despre viaţa amoroasă a valizelor cu şpaga nu au sensibilizat deloc DNA şi celelalte instituţii abilitate să-şi bage nasul în această poveste. Ne interesează prea puţin divorţurile politice dintre palate şi statutul lor de mahala! După ce prezidentul şi premierul şi-au cărat reciproc valize în cap, ar fi fost interesant de aflat şi finalul povestirii. Dacă o ţin aşa, principalii noştri actori de telenovele politice vor fi nevoiţi să-şi facă valizele pentru a pleca definitiv de la putere. După atîta şpagă, valiza are toate şansele să reintre în circuitul metabolismului său normal. Valizei îi şade bine cu călătorul şi nicidecum cu şpăguitorul, după cum zice chiar ministrul Sereş. Nişte valize fac legea în anumite domenii de activitate. Sînt de-a dreptul caraghioşi cei care, după ce primesc valizele burduşite bine cu şpagă, ne fac nouă teoria chibritului pe tema combaterii corupţiei! ”Bă, fiţi cu ochii pe oligarhii! Fiţi vigilenţi, nu dormiţi în front că corupţia e cît casa pe noi!” Numai că, în timpul spiciului, i s-a defectat valiza, moment în care a început să plouă cu verzişori. Uneori, dacă aţi înţeles bine, valiza este înşelătoare!