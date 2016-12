Niţu: Băsescu a sunat la Parchetul ICCJ după ce a fost pus sechestru pe terenuri de la Nana

Procurorul general al României, Tiberiu Niţu, a declarat, astăzi, că fostul preşedinte Traian Băsescu a sunat la "cabinetul" de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după ce a fost pus sechestru pe terenuri din localitatea Nana, în dosarul în care se fac cercetări. Întrebat, la intrarea în sediul Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu audierea fostului preşedinte Traian Băsescu, Tiberiu Niţu a spus că este un dosar pe rolul PICCJ şi că "procurorii desfăşoară activităţile astfel cum le-au stabilit". Tiberiu Niţu a spus, răspunzând unei alte întrebări, că procurorul care instrumentează dosarul lui Traian Băsescu, nu s-a plâns vreodată de vreo presiune şi că la el nu a ajuns nicio sesizare sau informare în acest sens. Întrebat dacă Traian Băsescu l-a sunat după ce a fost pus sechestru pe terenuri din localitatea Nana, procurorul general al României a spus că fostul preşedinte "a sunat la cabinet". Întrebat ce anume a cerut Băsescu, Niţu a răspuns: "Nu eu vă pot răspunde, cel care iniţiază un apel ştie de ce-l iniţiază şi pentru ce. Nu am avut nicio discuţie cu dumnealui". Fostul preşedinte Traian Băsescu este aşteptat, astăzi, în jurul orei 11.00, la PICCJ pentru a da declaraţii în dosarul în care senatorul PSD Gabriela Firea îl acuză de şantaj. Traian Băsescu declara, luni, că se va prezenta astăzi la Parchet, pentru a fi audiat în dosarul în care Gabriela Firea îl acuză de şantaj, el menţionând că a primit o scrisoare prin care a aflat că este suspect. Pe de altă parte, în dosarul Nana, anchetatorii au pus sub sechestru mai multe bunuri mobile şi imobile, dar şi un teren de 735 de hectare, în cazul căruia procurorii au suspiciuni că a fost retrocedat în mod ilegal. Din cele peste 700 de hectare puse sub sechestru de PICCJ face parte şi terenul Ioanei Băsescu, fiica cea mare a fostului preşedinte Traian Băsescu. Ioana Băsescu a contestat în instanţă sechestrul pus de procurori, însă Tribunalul Călăraşi a dat câştig de cauză PICCJ.