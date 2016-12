Niţu şi Irimie, nominalizaţi la şefia Parchetului General şi DNA

NOMINALIZĂRI Ministrul Justiţiei, Mona Pivniceru, a făcut, ieri, publice numele persoanelor propuse pentru funcţia de procuror general al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) şi funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Tiberiu Niţu este propunerea MJ pentru PÎCCJ, iar Ioan Irimie a fost nominalizat pentru şefia DNA. „Am chibzuit foarte bine alegerea celor doi candidaţi, opţiunile fiind extrem de restrânse, din cauza numărului mic de candidaţi. Nu am ajuns la exotism încă şi sper să nu ajungem. Am colaborat extraordinar cu comisia de analiză, care a lucrat sub emblema confidenţialităţii\", a declarat Mona Pivniceru. În ce priveşte numărul mic de candidaţi, ministrul Justiţiei a spus că a avut discuţii cu procurorii din Parchetul General, din DNA şi DIICOT, că i-a îndemnat să candideze pentru aceste funcţii, asigurându-i de transparenţa procedurii.

DECIZIA LA... BĂSESCU Potrivit ministrului, Consiliul Superior al Magistraturii va examina, sub forma avizului consultativ, cele două propuneri, care după aceea vor pleca mai departe la preşedintele României. În ceea ce priveşte avizul CSM, acesta va fi dat abia pe 22 noiembrie, într-o şedinţă ce va avea caracter public. Imediat după anunţul făcut de Mona Pivniceru, pedeliştii au fost primii care au reacţionat. Prim-vicepreşedintele PDL Cezar Preda a declarat că este dreptul ministrului Justiţiei să facă propunerile pentru funcţiile de procuror general şi procuror şef al DNA şi că rămâne ca preşedintele să decidă dacă sunt cele mai potrivite persoane. Dar ce ar fi putut declara pedelistul Preda pe această temă? Purtătorul de cuvânt al PNL, Mihai Voicu, a declarat că în ceea ce priveşte propunerile pentru şefia Parchetului ÎCCJ şi cea a DNA politicienii nu ar trebui să se pronunţe, întrucât este vorba despre proceduri interne ale justiţiei. Atât Tiberiu Niţu cât şi Ioan Irimie vin din rândul procurorilor, ei ocupând până în prezent mai multe funcţii de conducere în cadrul parchetelor.