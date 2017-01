Nivel alarmant al restanţelor la credite!

Creştere spectaculoasă de 134% a valorii totale a restanţelor la creditele contractate de firme şi populaţie, la nivelul de 1,69 miliarde de lei! Datele BNR arată că, la finele primului semestru din 2007, valoarea restanţelor se ridica la 723,79 milioane de lei, iar în primul semestru din 2008, valoarea a fost depăşită cu 866,21 milioane lei, deci mai mult decît dublu. Avansul restanţelor este mai accelerat pentru împrumuturile în monedă naţională, potrivit Băncii Naţionale a României (BNR). În luna iunie a acestui an, populaţia şi firmele aveau restanţe de 1,22 miliarde de lei la creditele contractate în monedă naţională, cu 146% peste nivelul din perioada similară a anului trecut. În acelaşi timp, restanţele la împrumuturile în valută au urcat cu 118%, la 474,25 milioane de lei. Cea mai mare valoare a restanţelor este înregistrată de Bucureşti, cu 487,99 milioane de lei, însă şi valoarea creditelor este cea mai ridicată aici: 61,87 miliarde de lei. Capitala este urmată în topul restanţelor la credite de judeţele Braşov (137,93 milioane de lei) şi Timiş (78,09 milioane de lei). De notat că doar cinci judeţe aveau, în iunie, restanţe sub zece milioane de lei, cea mai scăzută valoare fiind înregistrată în Tulcea, cu 4,73 milioane de lei. Alte judeţe cu restanţe sub pragul de zece milioane de lei au fost Covasna (6,03 milioane de lei), Satu Mare (9,06 milioane de lei), Vrancea (9,36 milioane de lei) şi Giurgiu (9,57 milioane de lei). La nivelul lunii iunie, valoarea totală a creditelor era de 178,94 miliarde de lei, împrumuturile în monedă naţională fiind de 80,13 miliarde de lei. Populaţia a contractat credite de consum de 65,66 miliarde de lei şi pentru locuinţe de 17,38 miliarde de lei.