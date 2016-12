Nivelul corupţiei a crescut în ultimul an

ŞPAGA RĂMÂNE ÎN TOP Avem o corupţie care înfloreşte de la an la an. Asta este concluzia românilor care au participat la un sondaj realizat la cererea Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei. Mai precis, conform studiului, 67% dintre români cred că, în ultimul an, a crescut corupţia în România, 6% sunt de părere că a scăzut, iar 26% consideră că nivelul corupţiei nu s-a modificat. Instituţia cu gradul cel mai ridicat de încredere rămâne armata, cu 55%. Ea este urmată de instituţiile din Educaţie (51%), de Jandarmerie (47%), instituţiile de sănătate publică (37%) şi autorităţi publice locale (34%). Diferenţa cea mai mare în ceea ce priveşte percepţia corupţiei se manifestă în cadrul opiniilor oferite de către respondenţii din Bucureşti. 81% dintre bucureşteni au fost de părere că nivelul corupţiei a crescut în ultimele 12 luni, faţă de 67% media pe ţară. De asemenea, 34% din respondenţi au afirmat că fie personal, fie un membru al familiei lor a oferit şpagă în ultimul an. Procentul este mai ridicat pentru bărbaţi - 36%, pentru cei cu studii liceale - 39% şi superioare - 37%, cei din oraşe de provincie - 36%. Din nou, bucureştenii fac notă discordantă iar un procent de 56% dintre cei intervievaţi admite că, fie personal, fie un membru al familiei a oferit atenţii/favoruri în ultimele 12 luni. Nici valoarea cheltuită de familie pentru diverse atenţii nu este de neglijat. 38% dintre respondenţi recunosc că în ultimele 12 luni cheltuiala a fost mai mare de 100 de lei, în timp ce 31% au precizat o sumă mai mică de 50 de lei, iar 30% între 51 şi 100 de lei.

CORUPŢIE ÎN INSTITUŢIILE STATULUI Potrivit sondajului, 42% din persoanele întrebate consideră că în România poţi avea succes fără a fi corupt, în timp ce 57% cred contrariul. Bărbaţii sunt cei care consideră într-un număr mai mare decât femeile că pot avea succes fără a fi corupt. Parlamentul este perceput ca fiind cea mai coruptă instituţie din cadrul celor menţionate în studiu. 87% dintre români consideră ca există corupţie la nivelul angajaţilor. Reprezentanţii studiului fac precizarea că nicio instituţie nu a atins un prag majoritar de percepţie privind lipsa corupţiei la nivelul angajaţilor. Doar 6% dintre respondenţi consideră că la nivelul angajaţilor Parlamentului României nu există corupţie şi doar 7% dintre români nu au o părere faţă de lipsa corupţiei la nivelul angajaţilor din sectorul financiar-fiscal. Studiul mai relevă şi că 85% dintre românii intervievaţi, în cazul în care ar ocupa o funcţie publică, nu ar încerca să se îmbogăţească prin intermediul corupţiei. Sondajul a fost realizat în perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 2011, pe un eşantion reprezentantiv de 1.150 de persoane, din mediul urban şi rural, şi are o marjă de eroare de 2,9%, la un nivel de încredere de 95%.